RCJ Farul poate reveni pe primul loc în clasament!

Cu patru etape rămase până la finalul sezonului regulat, fiecare punct câştigat sau pierdut în Superliga Naţională de rugby devine tot mai important. Sâmbătă, de la ora 10.00 (în direct la TVR 2), pe stadionul “Mihail Naca”, în etapa a 11-a a Superligii Naţionale, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa va întâlni campioana RCM Timişoara. Cele două echipe sunt despărţite de numai două puncte în clasament (Timişoara - 32p, Farul - 30p), astfel că un succes în meciul direct poate conta foarte mult în lupta pentru unul dintre primele două locuri. Mai mult, echipa care va câştiga va reveni pe primul loc, cel puţin până la partida băimărenilor cu Steaua. Constănţenii vor să răzbune eşecul de la Timişoara, din tur, scor 13-35, printr-un joc bun, care să demonstreze că formaţia pregătită de Neil Kelly şi Cristian Petre are forţa de a învinge pe oricine în acest sezon.

„Când joci împotriva campionilor, trebuie să îi respecţi. Este un meci foarte greu. Sperăm la patru, poate chiar cinci puncte în cele mai frumoase vise ale mele. Un succes va fi un plus pentru moralul nostru şi va transmite un mesaj adversarilor că suntem serioşi în privinţa celei de-a doua părţi a sezonului”, a precizat antrenorul principal al Farului. La gazde vor absenta Cristian Petre, care a suferit o ruptură musculară la un antrenament, şi fijianul Ravulo Malakai, dar Neil Kelly are variante pentru a acoperi lipsa acestora. În plus, RCJ Farul speră să aibă un plus de forţă şi cu linia de trei-sferturi, unde l-a adus în această săptămână pe australianul Sam Burgess, un jucător care evoluează pe postul de aripă. „Avem o echipă bună, dar am vrut să avem un lot şi un prim 15 şi mai puternice, pentru că, atunci când apar accidentări, echipa poate suferi. Prin venirea lui Burgess cred că avem o formaţie şi mai puternică”, a mai spus Neil Kelly. De partea cealaltă, antrenorul sud-african Daniel De Villiers a anunţat că nu va putea miza pe Fercu, Rose, Nabalei, Drenceanu şi Anesi, toţi accidentaţi. Echipa probabilă de start a Farului: Tamba, Turashvili, Bădălicescu, Agiacai, Neacşu, Mototolea, Van Neel, Vueti, Serelevu, Sabbagh, Neagu, Vlaicu, Faamita, Apostol, Jantjies.

Etapa a 11-a mai programează sâmbătă partidele CSM Bucureşti - Dinamo Bucureşti (ora 10.00, rugbytv.ro) şi Steaua Bucureşti - CSM Baia Mare (ora 17.00, rugbytv.ro). U. Cluj stă. Clasament: 1. CSM Baia Mare 34p, 2. RCM Timişoara 32p, 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 30p, 4. Olimpia Bucureşti 22p, 5. Steaua Bucureşti 16p, 6. U. Cluj 5p (118-279), 7. Dinamo Bucureşti 5p (99-273).