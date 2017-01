RCJ Farul popularizează rugbyul la Dorobanţu

Elevii de la şcoala generală din Dorobanţu au avut parte ieri de o surpriză extrem de plăcută, fiind vizitaţi de cîţiva jucători de la Rugby Club Judeţean Farul, însoţiţi de Aurelian Arghir - directorul executiv al grupării de pe litoral şi de antrenorul Leodor Costea. Iniţiativa este primul pas dintr-un program mai complex gîndit de conducerea clubului constănţean, menit să popularizeze sportul cu balonul oval în judeţul Constanţa. “Începem la Dorobanţu acţiunea de popularizare a rugbyului. Nu am venit aici întîmplător, pentru că există o grupă de copii condusă de un profesor inimos, care încearcă să dezvolte activitatea sportivă, şi în special rugby-ul. De aceea, am venit cu cîţiva jucători, care să-i motiveze suplimentar pe aceşti copii şi, de ce nu, pentru a le stabili ca obiectiv să ajungă pe viitor în echipa Farului”, a declarat Aurelian Arghir. Jucătorii constănţeni au schimbat pase cu elevii din Dorobanţu, a căror echipă de rugby, pregătită de profesorul Virgil Brună, a ocupat un meritoriu loc trei la Cupa Consiliului Judeţean. “Vom continua programul şi pe viitor şi am decis să începem cu localităţile aflate mai departe de oraşul Constanţa, acolo unde informaţia ajunge mai greu, iar posibilităţile financiare sînt mai mici. Vrem ca aceşti copii să ştie că sîntem alături de ei din punct de vedere moral”, a adăugat direcotrul executiv al RCJ Farul.