RCJ Farul pregăteşte a doua parte a sezonului

Aflată într-un cantonament montan la Piatra Arsă, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa pregăteşte cu maximă atenţie a doua parte a sezonului 2010-2011, când îşi doreşte cel puţin o calificare în semifinalele Campionatului Naţional. Sub comanda tehnicianului Mircea Paraschiv se află 24 de jucători, lipsind însă câteva dintre piesele grele, precum Bidzina Samkharadze, Eugene Jantjies, Alvin Tavana sau Jeff Makapelu. Dacă Samkharadze este în continuare la o acţiune a lotului naţional de rugby în 7 al Georgiei şi va reveni la Constanţa după 14 iulie, Jantjies, Alvin Tavana şi Makapelu nu şi-au rezolvat încă problemele legate de viză. „Din păcate, suntem în efectiv mai redus în acest cantonament pentru că, din diverse motive, ne lipsesc mai mulţi jucători. Unii sunt la lotul naţional, alţii au încă probleme legate de viza de intrare în România, iar alţii sunt accidentaţi. În rest, cei pe care îi am la dispoziţie se pregătesc foarte bine şi răspund aşa cum le cer la fiecare antrenament. De la începutul acestei săptămâni am programat câte trei antrenamente pe zi, iar vineri şi sâmbătă vor fi efectuate doar câte două şedinţe zilnic. În funcţie de vreme am ales să facem antrenamentele în aer liber sau în sală, însă pot spune că sunt mulţumit atât de modul cum se pregătesc jucătorii, cât şi de condiţiile găsite la Piatra Arsă. Mă bucur că Rambo Tavana s-a integrat în cadrul lotului. Am încercat să îmbinăm utilul cu plăcutul, iar duminica trecută am fost cu toţii până la “Crucea Eroilor Neamului“ de pe vârful Caraiman. În rest, pregătirea fizică am combinat-o cu cea tehnică şi am lucrat mult pe grămada ordonată, grămada spontană şi repunerile din margine. Suferim la capitolul echilibrului valoric pe posturi, dar sperăm ca odată cu revenirea celor accidentaţi, precum şi a celorlalţi jucători, să formăm o echipă care să-şi poată îndeplini obiectivul“, a declarat antrenorul Mircea Paraschiv. În ultima zi a cantonamentului, pe 14 iulie, este programată o partidă amicală, la Bucureşti, cu Steaua, iar pe 20 iulie se va disputa un alt joc de verificare, de această dată la Bîrlad, cu echipa din localitate. Ultimul joc de verificare va avea loc pe 24 iulie, la Constanţa, cu o formaţie alcătuită din jucători de la Mangalia şi Năvodari. RCJ Farul va disputa primul meci oficial pe 31 iulie, în deplasare, cu RCM Timişoara.