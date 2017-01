RCJ Farul pregăteşte ultimele partide ale sezonului

Superliga Naţională de rugby se apropie de final, pe 28 septembrie, respectiv 5 octombrie urmând să se desfăşoare semifinalele şi finalele ediţiei din acest an. Chiar dacă nu a reuşit să obţină niciun punct în play-off-ul campionatului, cedând uneori la diferenţe umilitoare în faţa celor de la RCM Timişoara şi CSM Baia Mare, RCJ Farul Constanţa speră că în ultimele două jocuri ale sezonului va veni şi victoria mult aşteptată. Antrenorul Virgil Năstase are convingerea că echipa pe care o conduce are puterea de a oferi un cu totul alt joc în partida din semifinale cu RCM Timişoara, din deplasare: „Jucătorii trebuie să apeleze la demnitatea lor de rugbyşti profesionişti, pentru că pot mai mult decât au arătat în play-off. Nu este uşor să treci peste aceste înfrângeri, dar facem eforturi. Au mai rămas două meciuri în care se poate întâmpla orice“, consideră antrenorul principal al Farului.

EFECTIV COMPLET. Chiar dacă, în acest moment, la antrenamente nu participă întreg lotul de jucători, ultimele meciuri din acest campionat vor putea fi abordate în efectiv complet. Van Neel a revenit deja după suspendarea care l-a ţinut departe de teren mai multe meciuri, iar Gheară şi Orghianu, chiar dacă se resimt după meciul cu CSM Baia Mare, vor putea fi recuperaţi în timp util. „Apostol şi Mototolea sunt convocaţi la naţionala de rugby în 7, însă vor reveni la antrenamente săptămâna viitoare. Alţi trei juniori participă la acţiunea lotului naţional under 20“, a mai spus tehnicianul Farului. Rugbyştii constănţeni au programate în această perioadă câte două antrenamente, unul la stadionul „Mihai Naca“, iar celălalt la sala de forţă.