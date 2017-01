RCJ Farul pregăteşte ultimul “asalt” din 2008

Candidată la titlul de campioană în acest sezon, RCJ Farul îşi va lua adio de la suporteri în acest an sîmbătă, cînd va disputa, pe teren propriu, meciul cu Bucovina Suceava, din etapa a 8-a a sezonului regulat al Diviziei Naţionale. Chiar dacă a zdrobit runda trecută pe CFR Braşov, 132-3, aliniind o formaţie alcătuită doar din jucători români, gruparea de pe litoral va utiliza în disputa contra sucevenilor şi stranierii din lot. “Este ultimul meci din acest an şi vrem să joace şi străinii, pentru a-i menţine în priză, dar nu-i exclus să optăm şi pentru mai mulţi jucători autohtoni. Cinci dintre componenţii lotului, printre care şi neozeelandezii, vor merge săptămîna viitoare la selecţionata Stejarii Bucureşti, restul urmînd să susţină o serie de teste fizice la Constanţa. Cred că se simte venirea jucătorilor din Emisfera Sudică atît în jocul echipei, cît şi în atmosfera din cadrul lotului. Este o variantă bună, dar prin aducerea acestora nu ne-am gîndit doar la rezultate, ci ne-am propus ca jucătorii români tineri să aibă ce învăţa. De altfel, nu am renunţat la proiectul pe care-l avem încă din 2004, acela de a da ora exactă în rugbyul românesc de la Constanţa”, a explicat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Oficialul grupării de pe litoral nu crede că Bucovina Suceava poate pune probleme în partida de mîine. “Sînt puţine echipe care ne pot pune probleme în acest sezon, dar este un meci împotriva unei formaţii ambiţioase şi trebuie tratat cu seriozitate. Ne propunem un joc bun şi o victorie clară”, a adăugat Arghir.