RCJ Farul, pregătită pentru semifinala cu Steaua

Au mai rămas doar două zile până la cel mai important meci al sezonului pentru Rugby Judeţean Farul Constanţa. Sâmbătă, în direct la GSP TV, de la ora 15.00, în semifinala Superligii Naţionale, formaţia constănţeană va întâlni, în deplasare, pe stadionul Ghencea, pe Steaua Bucureşti, într-o reeditare a partidei din campionatul trecut, când cele două formaţii şi-au disputat calificarea în finala competiţiei pe acelaşi stadion. Meciul de sâmbătă va aduce faţă în faţă două echipe mult schimbate, atât Steaua cât şi RCJ Farul având în componenţă puţini dintre jucătorii de anul trecut.

„Mergem la Bucureşti să ne jucăm şansa. Am stabilit planul de joc, iar acum ne axăm pe ultimele reglaje. Am avut unele probleme de lot, Howard, Jantjies şi Van Neel acuzând dureri după meciul cu CSM Bucureşti, dar toţi au reluat pregătirile. Va fi un meci interesant“, a declarat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Pentru partida de sâmbătă se încearcă şi recuperarea a trei dintre jucătorii de bază, Carpo, Agiacai şi Ivan, însă sunt şanse destul de mici ca aceştia să poată evolua la Bucureşti.

DECIZIE ŞOC LA TIMIŞOARA. Ieri, la sediul Federaţiei Române de Rugby a avut loc şedinţa Biroului Federal care a judecat cazul “Cătălin Fercu“, internaţionalul formaţiei RCM Timişoara care a refuzat participarea la Campionatul Mondial din Noua Zeelandă pe motiv că nu poate călători cu avionul. „Biroul Federal a decis suspendarea jucătorului Cătălin Fercu de la RCM Timişoara până la finalul anului din orice competiţie şi pe o perioadă nedeterminată de la echipa naţională. El a prejudiciat prin decizia sa forţa grupului, oficialii federaţiei fiind nevoiţi să recurgă la o soluţie de moment prin convocarea lui Adrian Apostol. Am înţeles că oficialii timişoreni au decis ca echipa să nu se prezinte la ultimele trei partide din acest sezon, semifinala din Superligă, de sâmbătă, de la Baia Mare, şi apoi, în funcţie de acest rezultat la finala mică sau mare a campionatului. Timişoara este calificată şi în finala Cupei României, unde ar urma să întâlnească tot pe Baia Mare. Eu am spus de la bun început că ce s-a întâmplat cu Fercu a fost cauzat de un management defectuos. S-a dorit suspendarea pe minimu, doi ani a sportivului din orice competiţie, dar m-am opus şi am explicat că ar însemna să îi îngrădim dreptul la muncă“, a declarat vicepreşedintele FR Rugby, Aurelian Arghir. Conform regulamentului, dacă Timişoara nu se prezintă la unul dintre meciuri, va pierde cu 5-0, va fi amendată cu 10.000 euro şi va fi penalizată cu zece puncte în campionatul următor. Dacă nu va plăti amenda de 10.000 euro, nu va mai fi programată în nicio competiţie.