RCJ Farul priveşte cu încredere spre partida cu Dinamo

Rugby Club Judeţean Farul pregăteşte în aceste zile dificilul meci pe care îl va disputa sîmbătă, în deplasare, cu Dinamo Bucureşti. Antrenorul Bruce Hodder consideră că meciul cu Dinamo este şi o provocare pentru echipa sa de a vedea exact nivelul la care se află. Din fericire, meciul cu Olimpia nu a adus noi accidentări în lotul Farului, astfel că tehnicianul constănţenilor se poate baza pe aceiaşi jucători. În plus, ar putea reveni Ben Aoina, neo-zeelandezul încercînd în zilele premergătoare partidei să recupereze din pregătirea fizică. Vor absenta în continuare Badiu, Turashvili, Zapan, Petreanu, Cr. Muntean şi Puişoru. Ultimii doi s-au pregătit ieri cu Farul, dar astăzi se vor alătura colegilor de la echipa naţională Under 20 ce se pregăteşte pentru Campionatul Mondial din Kenya. “Meciul cu Dinamo constituie o provocare pentru noi. Mergem să cîştigăm, ăsta este obiectivul, însă întîlnim un adversar bun, care de asemenea îşi doreşte să cîştige. Cred că sîntem în creştere, nu jucători accidentaţi, în plus faţă de cei care se cunosc, astfel că vrem să obţinem cît mai mult de la această partidă“, a spus antrenorul Bruce Hodder. Daniel Carpo, internaţionalul Farului, consideră că la Bucureşti trebuie recuperat eşecul de la Cluj: “Ne aşteaptă un meci greu cu Dinamo, dar este bine că am avut o repetiţie bună cu Olimpia, cînd am putut pune la punct ultimele lucruri. Am pierdut acel meci de la Cluj şi acum trebuie să recuperăm acele puncte. Avem încredere în forţele noastre şi sînt convins că în acest an vom putea ieşi campioni. Ne putem îndeplini acest vis“.

Aurelian Arghir, vicepreşedinte al FR Rugby

În urma alegerilor ce au avut loc, ieri, la sediul Federaţiei Române de Rugby (FRR), directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al forului românesc de specialitate. Aurelian Arghir a întrunit 28 de voturi, în timp ce ceilaţi doi vicepreşedinţi aleşi, Pompiliu Borş şi Victor Istrate, au adunat 41, respectiv 27 voturi. Noul preşedinte al FRR este Alin Petrache, acesta cîştigînd clar lupta cu contracandidaţii săi, Gheorghe Vărzaru şi Eugen Ştefan. În Biroul Federal, Constanţa va fi reprezentantă şi de Elena Frîncu, care a fost votată de plenul Adunării Generale pentru un mandat de patru ani. Directorul DSJ a devenit membru al Biroului Federal, acumulînd cele mai multe voturi pentru acest post, 38. Tot membri ai Biroului Federal au mai devenit Nicolae Manolache (34 voturi), Ştefan Ionescu (26) şi Marin Moţ (25).