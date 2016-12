RCJ Farul s-a calificat în semifinalele Superligii Naționale!

Rugby Club Județean Farul Constanța s-a calificat, duminică, în semifinalele Superligii Naționale, după ce a învins pe stadionul “Mihail Naca“, scor 17-16 (3-13), echipa Steaua București. “Marinarii“ porneau cu prima șansă, ținând cont de locul ocupat în play-off și, nu în ultimul rând, de avantajul terenului propriu, însă au avut mult de muncit pentru ca la final să se poată bucura de atingerea obiectivului. Steaua a jucat perfect colectiv, s-a apărat exemplar în prima repriză, iar în atac a profitat mai mereu de greșelile în lanț ale constănțenilor. Lazăr a deschis scorul încă din min.2, dintr-o penalitate, dar Vlaicu a restabilit egalitatea tot dintr-o lovitură de pedeapsă, în min. 28. Lucaci a profitat în finalul primului act de o breșă în defensivă, iar flankerul Stelei a înscris primul eseu, transformat de Lazăr: 13-3 pentru “militari“ la pauză! Surpriza părea să se contureze, mai ales că Farul a evoluat la fel de slab și în primele 20 de minute ale părții secunde, când nu a reușit să-și pună în valoare jucătorii de trei-sferturi. Suporterii Farului au fost răsplătiți de abia în ultimele douăzeci de minute, când forța pachetului de înaintare a slăbit în cele din urmă eroica defensivă a Stelei. Van Neel a culcat balonul la centru în min. 64, Vlaicu a transformat, iar Farul se apropia la doar trei lungimi, scor 10-13. Lazăr a mărit ecartul în min. 70, 10-16, însă finalul a aparținut constănțenilor. Agiacai, din nou un model de urmat de către toți coechipierii, a reușit o acțiune superbă la cinci metri de butul advers, iar din molul creat Jantjies a încris la centru eseul așteptat. Vlaicu nu putea rata, iar Farul a trecut pentru prima oară în avantaj, scor 17-16, rezultat cu care s-a și încheiat meciul. Steaua ar fi putut obține calificarea în minutele de prelungire, dar Lazăr a irosit o lovitură de pedeapsă de la aproximativ 35 metri central. „Felicit ambele echipe și cred că solidaritatea pe care am arătat-o în ultimele zece minute a făcut diferența. Dacă am fi evoluat la fel de la început, nu am fi avut niciun fel de emoții. Presiunea partidei și-a pus amprenta în prima parte și dorința de a face cât mai mult nu a avut efectul dorit. Am câștigat și acest lucru contează cel mai mult. Ambele echipe merită felicitate, iar Farul cred că și-a arătat maturitatea în ultima parte a partidei“, a declarat la final Cristian Petre. „A fost o bună publicitate pentru rugby. Două echipe cu mulți internaționali, care au prestat un joc de calitate. Au fost și mulți spectatori, iar acest lcuru este îmbucurător“, a precizat și noul președinte al FR Rugby, Hari Dumitraș.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Nere, Turashvili, Bădălicescu, Agiacai, Crichton, Ravulo, Mototolea, Vueti, Ranuku, Jantjies, Tuchashvili, Vlaicu, Faamita, Burgess, Neagu. Au mai intrat: Taljard, Sasu, Van Neel, Gheară.

Tot în semifinale s-a calificat și Dinamo București, după un succes surprinzător, în deplasare, cu CSM București, scor 13-12. Semifinalele vor avea loc la finele acestei săptămâni, după următorul program: CSM Baia Mare - Dinamo București și RCM Timișoara - RCJ Farul Constanța.