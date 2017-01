RCJ Farul s-a întărit pentru play-off

Revenită în disputa pentru poziţiile fruntaşe din rugbyul românesc după cîţiva ani de rezultate mai puţin convingătoarea, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa se implică în lupta pentru titlul de campioană încă din acest sezon. Clasată pe locul al treilea în clasamentul din sezonul regulat, gruparea de pe litoral se pregăteşte asiduu pentru play-off. Constănţenii au făcut deja cinci achiziţii importante, care au întărit considerabil lotul, mărindu-şi şansele la un loc pe podium. Primii care au semnat contracte cu RCJ Farul au fost doi internaţionali namibieni, Eugene Jantjies şi Ryan Witbooi, care au evoluat anul trecut la Cupa Mondială. Cei doi africani sînt aşteptaţi să sosească la Constanţa săptămîna viitoare, urmînd să meargă alături de noii coechipieri în stagiul de pregătire de la Tuşnad. Un alt “stranier” aşteptat la RCJ Farul este georgianul George Sanikidze, care a mai jucat pentru formaţia constănţeană în urmă cu două sezoane. “Am depus actele necesare atît pentru namibieni, cît şi georgian, şi în mod normal vizele ar trebui să fie rezolvate în cîteva zile. Vreau să meargă în cantonament împreună cu restul echipei”, a explicat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Oficialii grupării de pe litoral au perfectat în aceste zile alte două transferuri importante, de la echipe din campionatul intern. Astfel, a revenit pe litoral Cătălin Nicolae, care a jucat în prima parte a sezonului pentru Steaua. În vîrstă de 31 de ani, Nicolae are 65 de selecţii în reprezentativa României şi evoluează pe postul de aripă. Celălalt jucător transferat, Marian Buţugan (25 de ani), a fost adus de la Dinamo Bucureşti şi va completa linia a doua a formaţiei constănţene. “Sînt mulţumit pentru că am adus jucători valoroşi, care vor completa lotul. În sezonul trecut ne-am confruntat cu multe accidentări care au subţiat mult lotul, lucru care ne-a costat. Nu vrem să se repete această situaţie şi prin venirea acestor jucători avem mai multe soluţii. În plus, în play-off va fi o luptă dură şi trebuie să fim cît mai bine pregătiţi pentru a umple eventualele goluri provocate de accidentări sau suspendări”, a adăugat Arghir.