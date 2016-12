RCJ Farul ţinteşte un nou succes

Astăzi, de la ora 17.00 (în direct la Neptun TV), în a doua etapă din Zona Dobrogea a Cupei României la rugby, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa va întâlni, pe stadionul “Mihail Naca”, echipa CSM Bucureşti. Va fi a treia întâlnire directă dintre cele două formaţii în acest sezon, primele două având loc în sezonul regulat, ambele fiind câştigate de echipa pregătită de Neil Kelly şi Cristian Petre. Va fi, cu siguranţă, un duel interesant şi de această dată, mai ales că din ambele tabere vor lipsi mai mulţi jucători, convocaţi la lotul naţional care se pregăteşte pentru debutul la o nouă ediţie a IRB Nations Cup (13-22 iunie).

Din lotul Farului vor lipsi fijienii Nemia Serelevu şi Ravulo Malakai, convocaţi la lotul naţional, dar şi internaţionalii români Florin Vlaicu, Petru Tamba, Otar Turashvili şi Andrei Ilie. În plus, la lotul României a plecat şi antrenorul Neill Kelly, responsabil cu pregătirea defensivei la reprezentativa “stejarilor”. „Un meci dificil, dar am încredere în băieţi, chiar dacă vor fi multe absenţe. Cred că va fi un spectacol frumos”, este de părere antrenorul secund-jucător Cristi Petre. „Cu siguranţă ne dorim să câştigăm, chiar dacă suntem în efectiv mai redus. Va fi mai greu, dar trebuie să reuşim şi în aceste condiţii”, a declarat linia a 2-a Petre Neacşu. Veteranul Onal Agiacai consideră că meciul va fi la fel de echilibrat: „Indiferent de echipa care ar fi jucat, cred că meciul ar fi fost la fel de greu. Sunt mai mulţi jucători plecaţi la lot, dar acest lucru nu înseamnă că, dacă ar fi fost prezenţi, am fi avut o partidă uşoară”.

În prima etapă din Zona Dobrogea, CSM Bucureşti a învins, pe teren propriu, pe CS Năvodari, cu 96-6, iar RCJ Farul Constanţa a câştigat, tot pe teren propriu, cu RCM Galaţi, scor 102-6. Într-un meci devans din etapa a 2-a, disputat duminică, CS Năvodari - RCM Galaţi 37-6. Primele două clasate se vor califica în sferturile de finală.

CS TOMITANII, PRIMUL JOC LA TURNEUL FINAL AL CN U17 Formaţia de rugby CS Tomitanii Constanţa (antrenori Cristi Cojocaru şi Adrian Tinca) va disputa astăzi, de la ora 10.00, pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“, prima partidă din cadrul turneului final al Campionatului Naţional pentru juniori sub 17 ani. Constănţenii vor întâlni, în Grupa Roşie, pe CSŞ Bîrlad, echipă în faţa căreia au câştigat anul trecut (n.r. - la 10 iunie, tot la Constanţa, scor 26-16) titlul naţional la această categorie de vârstă. Următorul meci pentru CS Tomitanii este programat vineri, de la ora 10.00, cu CSO Pantelimon, medaliată cu bronz la ultima ediţie a CN U17. Duminică vor avea loc meciurile pentru locurile 5-6 (ora 9.00), 3-4 (ora 10.15) şi 1-2 (ora 11.30). Se joacă două reprize a câte 30 de minute.