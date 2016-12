RCJ Farul, un nou eşec în faţa campioanei

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa nu a reuşit nici sâmbătă, în etapa a 4-a a play-off-ului Superligii Naţionale de rugby, să facă uitate ultimele rezultate din campionat. Chiar dacă au evoluat pe teren propriu în duelul cu Rugby Club Municipal Timişoara, constănţenii au cedat, scor 6-45 (6-16), în faţa campioanei en-titre, după o evoluţie mult sub aşteptări. Deşi veneau după două partide bune cu Steaua Bucureşti şi CSM Baia Mare, fariştii au capotat total în faţa unei echipe foarte bine organizate, care şi-a permis să înceapă meciul şi fără câţiva dintre titulari. Nu este mai puţin adevărat că şi Farului i-au lipsit cinci jucători de bază, însă acest lucru nu scuză numeroasele greşeli tehnice comise chiar şi de către unii dintre componenţii vechi ai echipei. Timişoara a deschis scorul prin Conache, dintr-o lovitură de pedeapsă, în min. 8, iar RCJ Farul a egalat peste şase minute, tot printr-o lovitură de pedeapsă, transformată de Mamuka. A fost singurul moment în care cele două formaţii s-au aflat la egalitate, bănăţenii confirmând şi de această dată că au cea mai puternică echipă din ţară. Conache (1 lp şi 1 transformare) şi Nabalei (eseu) au dus scorul la 13-3, în min. 28, iar până la pauză fiecare echipă a mai punctat dintr-o lovitură de pedeapsă (Mamuka - pentru RCJ Farul, respectiv Conache - pentru Timişoara). După 16-6 la pauză pentru Timişoara, repriza secundă a fost dominată de... foştii jucători ai Farului, Samkharadze şi Turashivili, cei doi georgieni înscriind trei dintre cele patru eseuri pe care le-au mai reuşit timişorenii. Scorul final, 45-6 pentru Timişoara, le-a adus rugbyştilor pregătiţi de Chester Williams şi punctul bonus ofensiv. „Nu am mai făcut un meci la fel de bun ca la Baia Mare. Ne cerem scuze suporterilor şi sperăm să facem o partidă mai bună cu Steaua. Ne-au lipsit unii jucători, dar nu asta este diferenţa dintre noi şi celelalte formaţii”, a spus la final Vali Mototolea. „Sunt dezamăgit. Ne aşteptam cu toţii la mult mai mult. Nu am arătat nimic astăzi (n.r. - sâmbătă). Încercăm să nu lăsăm capul jos şi să facem pe viitor acel colectiv de care avem nevoie. Am realizat că am crescut de la meci la meci, dar nu ştiu ce s-a întâmplat astăzi (n.r. - sâmbătă). Au fost greşeli inacceptabile”, a precizat şi Constantin Gheară, declarat la final omul meciului.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Mătasă, Gorun, Leon, Mahu, Raţiu, Roderique, A. Ion, Mototolea, Stein, Mamuka, Apostol, Gheară, D. Harpe, Toft, Eyres. Au mai intrat: Cornei, Orghianu, N. Ion, Puişoru, S. Harpe, Pîrvu şi Sasu.

În cealaltă partidă din play-off, Steaua Bucureşti a învins, cu 16-11, pe CSM Baia Mare. Clasament: 1. RCM Timişoara 19p, 2. Steaua Bucureşti 10p (punctaveraj: 66-63), 3. CSM Baia Mare 10p (71-79), 4. RCJ FARUL CONSTANŢA 0p.