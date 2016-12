RCJ Farul, vicecampioana Superligii Naționale

Rugby Club Județean Farul Constanța a pierdut, din păcate, finala Superligii Naționale de rugby, fiind învinsă sâmbătă, pe stadionul “Arcul de Triumf“ din București, de CSM Baia Mare, scor 25-19 (10-6). Deși plecau cu a doua șansă în fața celei mai în formă echipe a momentului, constănțenii au fost cei care au avut mult mai multe momente de dominare, pachetul de înaintare punând la grele încercări defensiva echipei pregătite de Eugen Apjok. Florin Vlaicu a deschis scorul încă din minutul 2, când a fructificat o lovitură de pedeapsă. Farul a continuat să domine, să fie prezentă în jumătatea adversă de teren, dar incursiunea lui Apostol și încercarea de pătrundere a lui Tamba au fost blocate de băimăreni. Din min. 25, aceștia au reușit să echilibreze meciul, să forțeze la rândul lor greșeala adversarilor, iar în min. 30 au beneficiat de o penalitate pe care Luke Samoa a transformat-o, restabilind egalitatea, scor 3-3. În min. 37, într-un moment în care Farul evolua cu doar 13 jucători în urma accidentărilor lui Nere și Mototolea (înlocuiți ulterior), pilierul Mihai Dico a înscris primul eseu al meciului, Samoa a transformat, iar Baia Mare era în avantaj: scor 10-3. Vlaicu a micșorat ecartul la ultima fază a primei părți, dintr-o penalitate, la cabine intrându-se cu scorul de 10-6 pentru Baia Mare. Același Vlaicu a mai adus trei puncte în contul Farului la trei minute de la reluare, constănțenii apropiindu-se la doar un singur punct, scor 10-9. “Marinarii“ au continuat să atace, au fost foarte aproape de eseu în min. 53, dar au fost surprinși în min. 58 de o minge de urmărire trimisă de Brooks și interceptată de Phillips, care a încris al doilea eseu al meciului. Samoa a mai punctat dintr-o penalitate în min. 65, Samharadze a găsit o breșă în defensiva Farului în min. 69, înscriind al treilea eseu, transformat de Samoa, iar tabela indica, în min. 70, 25-9 pentru Baia Mare. RCJ Farul nu a cedat, Apostol a înscris un eseu peste două minute, după o fază frumoasă lucrată de Agiacai, iar Vlaicu și-a făcut din nou datoria: 25-16 în min. 72. Tot Vlaicu a reaprins speranțele în min. 77, 25-19 în urma unei noi penalități, dar Baia Mare a rezistat eroic asaltului constănțean în ultimele minute, devenind pentru a cincea oară în istorie campioana României. „La modul în care au evoluat băieții, pot spune că, pentru mine, sunt campioni. Au ieșit ireproșabil de pe teren, au arătat că plăcerea de a juca rugby este dincolo de toate. Au făcut tot ce a depins de ei și sunt mândru de acest lucru“, a mărturisit antrenorul principal Cristian Petre. „Suntem dezamăgiți pentru că am arătat că puteam mai mult. Dacă Baia Mare ne-ar fi fost superioară cu ceva, atunci poate că am fi putut spune că suntem mulțumiți cu acest loc 2, dar nu a fost deloc așa. Am dominat, am creat presiune, dar am greșit copilărește în unele momente și ne-au taxat. Am demonstrat că avem o formație bună, că meritam să câștigăm, dar asta este. A contat și primul eseu, eram în doar 13 jucători, Vlaicu i-a atras atenția arbitrului (n.r - Vlad Iordăchescu) că Nere și Mototolea sunt comoționați, dar nu a întrerupt meciul, iar Baia Mare ne-a înscris primul eseu“, a declarat linia a 2-a Onal Agiacai. Pentru RCJ Farul au evoluat: Tamba, Turashvili, Bădălicescu, Agiacai, Crichton, Ravulo, Mototolea, Vueti, Ranuku, Ranulu, Apostol, Vlaicu, Faamita, Tuchashvili, Sabbagh. Au mai intrat: Jantjies, Tamba, N. Ion, Martac, Van Neel, Sasu, A. Ilie. Medaliile de bronz au fost cucerite de RCM Timișoara, care a dispus de Dinamo cu scorul de 43-3.

300 DE CONSTĂNȚENI. RCJ Farul a fost susținută la această partidă și de aproximativ 300 de suporteri, care și-au încurajat favoriții pe tot parcursul meciului. Aceștia au afișat mai multe bannere de susținere, inclusiv pentru președintele CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, căruia i-au urat sănătate și i-au mulțumit pentru susținerea sportului tomitan.