RCJ Farul, victorie fără emoţii în primul amical

Rugby Club Judeţean Farul a disputat, ieri, la Bucureşti, prima partidă de verificare de la reluarea pregătirilor, adversară fiindu-i formaţia Olimpia Bucureşti. La capătul unui meci dominat autoritar de formaţia pregătită de Bruce Hodder şi Virgil Năstase, RCJ Farul s-a impus cu 20-3. Punctele echipei noastre au fost reuşite de Makapelu (2 eseuri), Cl. Dumitru (1e) şi Chiriac (1e). “A fost un joc bun, cam dezorganizat, dar a fost bine mai ales că s-a jucat în condiţii extreme, pe o temperatură de 35 grade. Am jucat şi cu tricouri de culoare închisă pentru ca băieţii să fie solicitaţi şi mai mult. Am dorit să vedem implicarea fiecărui jucător în aceste condiţii extreme. Olimpia nu este o echipă foarte comodă, iar ei au început pregătirea mai devreme decît noi. Începutul a fost uşor ezitant, dar după primele 5 minute au început să curgă eseurile. Am jucat şi cu mulţi jucători tineri, Gargalîc, Andrii, Munteanu, Puişoru, Sasu, Apostol, astfel că sîntem mulţumiţi de acest meci“, a declarat Aurelian Arghir, director sportiv la RCJ Farul. Pentru RCJ Farul au evoluat: I. Andrii, Bejan, Tudosa, Buţugan, Uchava, Mitu, Tavarkiladze, Chiriac, Samkharadze, Jantjies, Makapelu, M. Dumitru, Cl. Dumitru, Florea, Puişoru. Au mai intrat: Apostol, Sasu, Turashvili, Strutinsky, Zainea, Cr. Munteanu, Gargalîc. Nu au jucat din cauza accidentărilor Gheară, Lungu, Natriashvili, Koshitashvili, Badiu, Zapan şi Petreanu, în timp ce Carpo şi C. Nicolae au participat la o acţiune a lotului naţional. În ce-l priveşte pe Ben Aoina, acesta se va alătura miercuri lotului constănţean.