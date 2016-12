RCJ Farul, victorie importantă pe Bega

Primul meci, prima victorie pentru RCJ Farul Constanţa în Superliga Naţională de rugby. Ieri, în disputa din deplasare cu RCM Timişoara, RCJ Farul s-a impus, cu 14-13 (3-10), la capătul unei partide de mare luptă. Partida a început cu Farul în atac, însă, contrar cursului jocului, pe o greşeală în defensivă, timişorenii au înscris un eseu prin Fercu, în min. 7, transformat de Calafeteanu. Gazdele şi-au mărit avantajul în min. 13 prin acelaşi Calafeteanu, 10-0, şi timişorenii deja se vedeau câştigători. Farul a dat primul semn de revenire în min. 23, când Bezuşcu a transformat o lovitură de pedeapsă. Aceeaşi uvertură a Farului avea însă să rateze cu seninătate patru penalităţi, chiar şi de la 20 m!!! Debutul părţii secunde a adus primul eseu în dreptul Farului, McGrath finalizând o frumoasă acţiune de atac. Ofensiva Farului şi-a făcut datoria în continuare, constănţenii dovedind că sunt superiori în grămadă şi pe treisferturi, lucru ce a forţat defensiva timişoreană să greşească în dese rânduri. Ultimele 20 de minute au aparţinut transformerilor. Cătălin Nicolae a înscris din două penalităţi, în timp ce Calafeteanu a reuşit doar una, ratând, în min. 78, dintr-o situaţie foarte bună, o lovitură de pedeapsă care ar fi putut aduce victoria gazdelor, balonul lovind bara. S-a încheiat 14-13 pentru Farul care obţine o victorie pe deplin meritată. „Am câştigat prin forţa grupului. Faptul că am reuşit să revenim şi să câştigăm în final arată că avem o bună pregătire fizică. Ne-am fi putut detaşa mai rapid, dar am comis şi multe greşeli. Am învins şi prin dăruire şi ambiţie. Este foarte bine că se crează un grup cu adevărat, o stare de spirit benefică pentru ceea ce ne dorim“, a declarat antrenorul Cristian Brănescu. Pentru RCJ Farul au jucat: Boar, Turashvili, Zapan, Munteanu, Agiacai, Mitu, Carpo, Vîlcu, Ivan, Bezuşcu, Carpenter, Gheară, McGrath, Apostol, Nicolae. Au mai intrat: Mototolea, Graur, Pîrvu. Au înscris - Timişoara: Fercu - 1 eseu, Calafeteanu - 2 l.p şi 1 tr; Farul: McGrath - 1 eseu, Nicolae - 2 l.p, Bezuşcu - 1 l.p.

Celelalte rezultate ale primei etape: CS “Aurel Vlaicu“ Arad - Dinamo Bucureşti 0-28, CSM Bucureşti - Steaua Bucureşti 12-28, U. Cluj - CSM Baia Mare 10-41. Clasament: 1. Baia Mare 5p (41-10); 2. Dinamo 5p (28-0); 3. Steaua 5p (28-12); 4. RCJ Farul 4p (14-13); 5. Timişoara 1p (13-14); 6. CSM Bucureşti 0p (12-28); 7. Arad 0p (0-28); 8. Cluj 0p (10-41).