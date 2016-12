RCJ Farul, victorie la scor cu Dinamo

Rugby Club Judeţean Farul a răzbunat eşecul nemeritat din tur şi a învins, sâmbătă, pe stadionul “Mihai Naca“, scor 54-26 (26-14), pe Dinamo Bucureşti, în etapa a 9-a a Superligii Naţionale de rugby. Meciul a început însă surprinzător pentru cei aproximativ 400 de spectatori, Căplescu interceptând o minge în propriul “22“ şi reuşind eseul după o cursă de 80m ! Tot el a transformat şi Dinamo conducea în min.6 cu 7-0 ! Replica Farului a venit peste 12 minute, prin Sergio de la Harpe, aripa constănţeană înscriind prima încercare a gazdelor, transformată de Jantjies, iar tabela indica din nou egalitate, 7-7. A doua incursiune a dinamoviştilor în terenul de ţintă constănţean le-a adus al doilea eseu, prin Sobota, transformat de Căplescu, iar Dinamo era din nou în avantaj în min.25, 7-14 ! Farul a restabilit egalitatea prin centrul Darryl de la Harpe, în min.37, eseu transformat de Jantjies, iar din acest moment pe teren nu a mai existat decât o singură formaţie. Până la pauză RCJ Farul avea deja asigurat punctul bonus după alte două încercări reuşite de Munteanu şi Gheară, însă doar a doua reuşită fiind transformată de Jantjies. După 26-14 la pauză, Agiacai în două rânduri (min.46 şi 60), Stein (min.56) şi Apostol (min.69) au adus alte patru eseuri în contul Farului - toate transformate de Jantjies - care conducea cu 54-19. Ultimele puncte ale meciului au aparţinut oaspeţilor, eseu prin Sabota, transformat de I. Bratu. „Am văzut dăruire, am folosit tot lotul în final pentru a-i vedea pe toţi la lucru. Este îmbucurător că am câştigat cu punct bonus şi cred că niciodată nu s-a pus problema învingătoarei, chiar dacă Dinamo a condus la început“, a mărturisit preşedintele clubului, Cristinel Dragomir. „Ambele echipe şi-au dorit un rezultat bun, dar s-a demonstrat că rezultatul din tur, de la Bucureşti, a fost nemeritat. Farul a mai reuşit un 47-3 cu Dinamo, dar să înscrie peste 50 de puncte s-a realizat doar acum. Mai sunt probleme de rezolvat, dar mă bucur că am realizat o grămadă competitivă“, a declarat antrenorul Mircea Paraschiv.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Stein, S. Harpe, Gheară, D. Harpe, Apostol, Jantjies, Bratu, Pastramă, Gorun, Leon, Mahu, C. Munteanu, Agiacai, Van Neel, N. Ion. Au mai intrat: Orghianu, Dumitrescu, Neacşu, Roderigue, Puişoru, Oneaţă.

Celelalte rezultate ale etapei: Steaua Bucureşti - U. Cluj 63-10, CSM Baia Mare - RCM Timişoara 18-18. Clasament: 1. Steaua 32p, 2. CSM Baia Mare 31p, 3. RCM Timişoara 25p, 4. RCJ FARUL CONSTANŢA 20p, 5. Dinamo Bucureşti 9p, 6. U. Cluj 5p, 7. CSM Bucureşti 4p.