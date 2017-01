RCJ Farul, victorie la scor cu Naţionala Under 20

Rugby Club Judeţean Farul a disputat ieri, pe propriul teren, prima partidă de verificare de la reluarea pregătirilor. Pe un teren greoi, îmbibat de apă, echipa pregătită de Bruce Hodder a întîlnit seleţionata Under 20 a României pe care a învins-o cu un categoric 46-6 (22-6). De la RCJ Farul au lipsit mai mulţi jucători la această partidă, georgienii Samkharadze, Natriashvilli şi Uchava fiind convocaţi la lotul naţional, Daniel Carpo, convocat de asemenea la lotul naţional, în timp ce Petreanu, Aoina, Osman şi Gherasim sînt accidentaţi şi nu au putut evolua. În plus, Puişoru şi Munteanu au evoluat chiar pentru selecţionata Under 20. Chiar şi aşa, RCJ Farul a dominat cu autoritate meciul, reuşind numai puţin de opt încercări prin Agiacai (2), Chiriac, Florea, Bejan, Cl. Dumitru, Zainea şi Jantjies. Remus Lungu a transformat trei din cele opt eseuri, stabilind scorul final la 46-6. Punctele Naţionalei Under 20 au fost reuşite de Ibănescu, din două lovituri de pedeapsă. De menţionat că pentru selecţionata Under 20 au evoluat şi zece rugbyşti constănţeni, aceştia fiind legitimaţi la RCJ Farul, Constructorul-Cleopatra şi LPS CSS “Nicolae Rotaru“: Cătălin Graur, Cristi Cornei, Mihai Moraru, Cătălin Mototolea, Cristian Munteanu, Florin Ibănescu, Filip Lazăr, Ionuţ Puişoru, Adrian Apostol şi Marian Pîrvu. La finalul întîlnirii, antrenorul neozeelandez al Farului s-a arătat mulţumit de evoluţia jucătorilor săi. „Este doar primul meci de după vacanţă, dar astăzi (n.r. - ieri) am făcut cîteva lucruri bune, am reuşit un joc bun. Este doar un început pentru că urmează o perioadă de campionat ce se va întinde pînă în luna septembrie“, a spus Hodder. RCJ Farul şi Naţionala Under 20 se vor întîlni duminică, tot de la ora 11.00, într-o nouă partidă ce va avea loc în funcţie de vreme, pe terenul de rugby “Farul“ sau pe terenul din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“.