RCJ Farul vrea primul succes în play-off

În cadrul unei partide din prima etapă a play-off-ului Diviziei Naţionale de rugby, astăzi, de la ora 11.00, în direct la Neptun TV, pe terenul de rugby “Farul“ va avea loc meciul dintre Rugby Club Judeţean Farul Constanţa şi CSM Baia Mare. O întîlnire ce se anunţă deosebit de interesantă, ambele formaţii avînd şanse reale de a prinde locul 2 la finalul play-off-ului şi a disputa astfel una dintre semifinale pe teren propriu. Chiar dacă nu va putea conta, în continuare, pe jucătorii suspendaţi sau accidentaţi, RCJ Farul are nevoie neapărată de victorie pentru a nu pierde contacul cu primele clasate. Faţă de partida pierdută cu Steaua, antrenorul Bruce Hodder va opera şi cîteva modificări, datorate în primul rînd profilului acestui meci, unul diferit din punct de vedere al abordării, pentru că băimărenii au un stil diferit de Steaua. În plus, revenirea la echipă a proaspeţilor campioni europeni, Mitu, I. Florea şi Zainea, îi va oferi lui Hodder posibilitatea de a trimite pe teren o echipă mai puternică. “Este un meci important. Am dori să terminăm play-off-ul pe un loc care să ne permită să jucăm semifinala în faţa propriilor suporteri. Aceştia merită acest lucru pentru că de foarte mult timp nu au mai văzut o semifinală la Constanţa. Dacă însă nu se va putea, vom încerca calificarea în semifinală indiferent unde vom evolua. Oricum ar fi, importantă este cîştigarea campionatului pentru că pe noi acest lucru ne interesează, nu locul secund. Baia Mare este o echipă ce vine cu pretenţii la Constanţa. La meciul cu Steaua nu am fost mulţumit de atitudinea jucătorilor, de dăruirea lor pentru că noi trebuie să fim mereu cei care să aibă iniţiativa. Din păcate, jucătorilor accidentaţi s-a alăturat şi Buţugan care are unele probleme la o coastă“, a declarat Aurelian Arghir, directorul sportiv al RCJ Farul. Meciul dintre RCJ Farul şi CSM Baia Mare va fi arbitrat de Claudiu Clapon, judecători de margine fiind Dănuţ Frăsineanu şi Emanuel Gorodea. Clasament play-off: 1. Steaua 60p; 2. Dinamo 48p*; 3. Baia Mare 45p; 4. RCJ Farul 40p*; 5. Cluj 32p; 6. Timişoara 22p (* - echipe penalizate cu un punct).