RCJ Farul vrea să răzbune eșecul din Cupa României

Rugby Club Județean Farul Constanța și CSM București s-au întâlnit până acum de trei ori în acest sezon, de două ori în Superliga Națională, când constănțenii s-au impus mereu (29-22 și 34-28), și o dată în Cupa României, când bucureștenii au învins pe litoral (24-12). „Marinarii“ nu s-au împăcat nici acum cu acel eșec și își doresc ca sâmbătă, de la ora 10.00 (în direct la TVR 2), în deplasare, să-și ia revanșa în urma unui meci bun, care să șteargă în același timp și din imaginea lăsată în ultimele trei confruntări, cu CSM Baia Mare, Steaua București și RCM Timișoara, toate pierdute. Noii antrenori Cristian Petre și Cătălin Nicolae vor avea la dispoziție aproape întreg lotul de jucători, putând miza în special pe revenirile lui Bădălicescu, Tamba și Turashvili, toți din linia 1, dar și pe a centrului Faamita, jucători care și-au câștigat dreptul de a evolua în primul “15”. Singura absență notabilă este a fijianului Eseria Vueti, liderul eseurilor marcate în campionat, cu șapte reușite.

„Tratăm meciul ca pe oricare altul, cu seriozitate, pentru că ne dorim să câștigăm. Nu mai putem urca în clasament. Vom încheia pe locul al treilea, dar un succes contează pentru moralul nostru. Este o atmosferă bună, iar ca și joc am pregătit câteva elemente noi, pe care vom dori să le punem în practică. Am avut meciuri tari cu CSM-ul în acest sezon, dar cred că am dovedit mereu că formăm o echipă mai puternică”, a precizat linia a 2-a Onal Agiacai. Echipa probabilă de start a Farului: Tamba, Turashvili, Bădălicescu, Agiacai, Crichton, Ravulo, Van Neel, Mototolea, Ranuku, Jantjies, Apostol, Vlaicu, Faamita, Tuchashvili, Neagu. Meciul va fi arbitrat de Cristian Răduță.

Tot în această etapă au loc partidele CSM Baia Mare - RCM Timișoara (sâmbătă, ora 18.00, rugbytv.ro) și Steaua București - Dinamo București (duminică, ora 10.00, rugbytv.ro). Clasament play-off: 1. Baia Mare 57p, 2. Timișoara 52p, 3. RCJ FARUL 35p, 4. CSM București 27p; Clasament play-out: 1. Dinamo 4p, 2. U. Cluj 1p, 3. Steaua 0p.