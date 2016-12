RCS & RDS oferă telefonie fixă cu convorbiri nelimitate

Începând cu luna noiembrie a acestui an, RCS & RDS completează oferta sa de abonamente de telefonie cu încă un abonament, Digi Tel Fix 2 Nelimitat. Cu Digi Tel Fix 2 Nelimitat, abonaţii au posibilitatea să vorbească nelimitat din reţeaua fixă Digi Tel în 3 reţele fixe, a RCS & RDS, a Romtelecom şi a UPC şi în reţeaua mobilă Digi Mobil a RCS & RDS. Abonamentul oferă posibilitatea de a vorbi nelimitat nu numai în reţelele fixă şi mobilă Digi, ci şi în alte reţele şi conţine suplimentar, cele mai mici tarife pentru convorbiri în restul reţelelor: 1 eurocent/minut (fără TVA) în restul reţelelor fixe naţionale; de la 5 eurocenþi/minut (fără TVA) în restul reţelelor mobile naţionale şi pentru convorbiri internaţionale; tarife preferenţiale pentru convorbiri către Digi Mobil Italia (3.23 eurocenţi/minut, fără TVA) şi Digi Mobil Spania (5 eurocenţi/minut, fără TVA). Abonamentul completează seria de pachete de telefonie de tip 2 Nelimitat din oferta operatorului de telecomunicaţii, Digi Tel 2 Nelimitat, Digi Tel fix fără fir 2 Nelimitat şi Digi Mobil 2 Nelimitat. Acestea sunt pachete de telefonie fixă plus telefonie mobilă ce conţin convorbiri nelimitate în reţeaua fixă şi în cea mobilă ale RCS & RDS, toate cu tarife lunare de 2 euro (fără TVA). În cadrul acestor pachete deja existente în oferta operatorului, clientul beneficiază de o linie fixă şi de una mobilă plus aceleaşi condiţii de tarifare. Abonatul are, în afara convorbirilor cu tarif zero iniţiate oricând, fără niciun fel de limitare în reţeaua fixă şi mobilă Digi, inclusiv tarifele minime pentru convorbiri în restul reţelelor fixe şi mobile. Informaţii despre noul abonament Digi Tel Fix 2 Nelimitat al RCS & RDS sunt disponibile la www.rcs-rds.ro/telefonie-fixa-digi-tel/digi-tel-fix-2-nelimitat, la 031.400.4600 sau în oricare dintre punctele de prezenţă ale companiei.