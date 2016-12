RCS & RDS răsplăteşte, de sărbători, fidelitatea clienţilor

Oricare dintre abonaţii RCS & RDS poate câştiga un automobil sau unul dintre celelalte 3.200 de premii. În perioada sărbătorilor de iarnă, începând cu 6 decembrie, când românii îl sărbătoresc pe Moş Nicolae, şi până în ajunul Crăciunului 2011, clienţii RCS & RDS au şansa să câştige unul dintre cele 3.201 premii înscrise în „Tombola Crăciunului” Digi: premiul cel mare: un automobil; 500 televizoare LCD; 100 sisteme Home Cinema; 100 tablete PC; 1.000 smartphone-uri; 1.000 decodoare HD şi 500 premii surpriză pentru copii. Sub egida „Îţi mulţumim că eşti abonat la serviciile Digi!”, compania doreşte să răsplătească astfel, la sfârşit de an, fidelitatea abonaţilor săi. Aceştia vor intra automat în tombolă. Premiile vor fi extrase zilnic, timp de trei săptămâni, de pe 6 până pe 24 decembrie 2011, în direct, în emisiunea „Digi te sună de sărbători”, dedicată tombolei. Emisiunea va fi difuzată pe canalul Digi Sport 1, zilnic, începând cu ora 20.00, iar extragerea marelui premiu va avea loc pe 24 decembrie. Clienţii RCS & RDS pot afla dacă sunt printre norocoşii câştigători urmărind extragerile din emisiune sau anunţurile difuzate zi de zi pe mai multe posturi TV ale companiei: Digi Sport, Digi Film, UTV. Regulamentul promoţiei şi cei 3.201 câştigători vor fi anunţaţi şi pe site-ul www.rcs-rds.ro. RCS & RDS oferă în cadrul „Tombolei Crăciunului” 500 premii speciale, dedicate celor mici. Ei vor primi daruri surpriză la începutul şi la finele tombolei, exact în cele două zile din an atât de aşteptate de copii! „Vrem să fim şi în preajma sărbătorilor de iarnă aproape de clienţii noştri. Vrem să le arătăm că sunt permanent importanţi pentru noi. Credem că această perioadă, în care toţi dorim să-i facem fericiţi pe cei apropiaţi, este un moment bun pentru a le răsplăti fidelitatea. Şi ne-am gândit să le oferim Crăciunul Digi, pe care să-l petreacă împreună cu noi şi cu familia. Încă o dată, Digi este pentru familia lor!”, a declarat coordonatorul Marketing şi PR, Florin Nemeş. Detalii despre „Tombola Crăciunului Digi”, despre premiile şi darurile oferite abonaţilor RCS & RDS în cadrul tombolei, precum şi lista completă cu câştigători vor fi disponibile pe www.rcs-rds.ro sau la 031.400.4600.