Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, completă?

România are, în acest moment, 142 de stații fixe de monitorizare a calității aerului dispuse în întreaga țară prin intermediul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, a declarat ieri, într-o conferință de specialitate, Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. „Ministerul Mediului a creat la nivel național zone și aglomerări de evaluare și gestionare a calității aerului, după cum urmează: 13 aglomerări definite ca zone cu o populație de peste 250.000 de locuitori și 41 de zone ca delimitări administrative ale județelor. În privința măsurătorilor, am creat și pus în funcțiune Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, formată din 142 stații fixe de monitorizare, amplasate în funcție de complexitatea și multitudinea surselor care influențează calitatea aerului în zonă. Stațiile sunt de diferite tipuri: trafic, industrial, fond urban, fond suburban, fond regional, stații tip EMEP”, a afirmat Gavrilescu. Ministrul Mediului a adăugat că sistemele de măsurare a poluanților atmosferici trebuie perfecționate prin implementarea de planuri de măsuri moderne. „Este necesar, în primul rând, să ne perfecționăm sistemele de măsurare a poluanților atmosferici, pentru a putea identifica, la timp și corect, factorii poluanți, sursele poluării. Prin planuri de măsuri moderne, dezvoltate și implementate de primării, vom putea stabili cele mai eficiente căi de reducere a poluării și, nu în ultimul rând, prin respectarea legislației în materie de către toți posibilii factori implicați, fie că vorbim de industrie, constructori, participanți la trafic etc., vom reuși să contracarăm multe dintre riscurile cunoscute (...) În ceea ce privește respectarea legislației de protecție a mediului, am spus încă de la începutul mandatului: toleranță zero pentru cei care încalcă legea! Nu vom accepta ca sănătatea cetățenilor și calitatea aerului să fie puse în pericol pentru că cineva dorește să nu își respecte obligațiile”, a spus Grațiela Gavrilescu.