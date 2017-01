Reabilitarea bulevardului Tomis stagnează. Când se va finaliza

09:24:33 / 15 Iulie 2016

ca la nebuni

Ca de obicei la noi se ingrasa porcul in ajun...in campania electorala au asfaltat si au facut treaba la foc automat....dupaia cand s-au vazut cu sacii in caruta ii doare la basca...de podul de la Agigea ce sa mai zic....trec pe acolo si de 2 ori pe zi....este o catastrofa.. nu sunt in stare sa mai schimbe 2 hobane amarate si sa asfalteze...intradevar astia nu sunt in stare sa varuiasca ce a construit Ceausescu!