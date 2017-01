Reabilitarea falezei, amânată pentru primăvara anului 2014

LICITAŢIE ÎNTÂRZIATĂ Faleza oraşului Techirghiol a fi trebuit să intre, în primăvara anului 2013, în reabilitare, numai că, după semnarea contractului de finanţare, de la nivelul Uniunii Europene au fost solicitate o serie de lămuriri înainte de a se da acceptul privind organizarea licitaţiilor pentru proiectul „Parc de recreere în oraşul Techirghiol”. „După mai multe discuţii şi corespondenţe cu reprezentanţii UE, am primit acceptul demarării procedurilor de licitaţie. Cei interesaţi să participe la licitaţie mai au la dispoziţie doar zece zile pentru a depune ofertele. Am fi dorit ca în această toamnă să putem demara lucrările, însă, având în vedere că abia la sfârşitul lunii vom finaliza procedurile de licitaţie, asta dacă nu vor exista contestaţii, cel mai probabil lucrările vor fi demarate în primăvara anului viitor”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. Proiectul urmează a fi implementat pe un teren de peste 40.000 de metri pătraţi, situat între Sanatoriul Balnear şi zona unde a început amenajarea parcului acvatic. Amenajarea acestei zone are ca ax central reabilitarea celor două alei de promenadă paralele, cea din apropierea bulevardului şi cea din apropierea malului lacului.

O ALTĂ FAŢĂ PENTRU FALEZĂ În partea de nord a aleilor, acolo unde este statuia lui Techir şi a măgăruşului, monument emblematic pentru oraş, se va amenaja o fântână arteziană de formă circulară, care va pune mult mai bine în evidenţă statuia existentă. Pe toată suprafaţa se vor planta arbori şi arbuşti atât în partea de sus, cât şi în partea de jos a parcului. Scările de acces pe malul lacului, din dreptul catedralei, vor fi reabilitate şi încadrate de două fântâni arteziene. În ceea ce priveşte mobilierul urban, acesta va fi înlocuit în totalitate, urmând ca în toată zona să fie montate coşuri de gunoi. Întrucât în partea de jos a parcului nu există vegetaţie înaltă şi zone de umbră, vor fi amenajate gradene din lemn, care vor fi înconjurate cu plante căţărătoare, pentru a crea o zonă de umbră şi relaxare în timpul verii. În zona parcului terapeutic vor fi amenajate două spaţii de joacă pentru copii, care vor fi dotate cu leagăne şi tobogane. De asemenea, vor fi realizate prin acest proiect două rampe de acces în parc pentru persoanele cu handicap locomotor.