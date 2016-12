Reabilitarea infrastructurii, condiţionată de rectificarea bugetară

Primăria Pecineaga aşteaptă cu nerăbdare rectificarea bugetară pregătită la nivel guvernamental pentru a primi fondurile necesare demarării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii locale. „Am semnat contractele de finanţare, am organizat şi licitaţiile, care au decurs fără niciun fel de problemă, dar nu am putut începe lucrările pentru că nu am avut bani. Abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 577/1997 ne-a pus într-o oarecare dificultate. De la Ministerul Dezvoltării ni s-a transmis că proiectele de la Pecineaga vor fi finanţate, fiind deja incluse în lista proiectelor pentru care se vor aloca fonduri. Acest lucru se va întâmpla la rectificarea bugetară, care am înţeles că va avea loc la sfârşitul acestei luni. Noi suntem pregătiţi din toate punctele de vedere, pentru că, imediat ce primim banii, constructorul se apucă de treabă”, a declarat primarul comunei Pecineaga, Lili Pâslaru.