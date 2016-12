Reabilitarea magistralei de apă, pe ultima sută de metri

De anul trecut, în Cernavodă este în derulare un amplu proiect de extindere şi reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare. Proiectul iniţiat de Primăria Cernavodă are o valoare de 3,5 milioane de euro şi este implementat prin Compania Naţională de Investiţii. Una dintre lucrările din cadrul proiectului este schimbarea traseului pentru conducta de apă potabilă ce alimentează oraşul. Tronsonul conductei de aducţiune apă potabilă vizat pentru reabilitare este amplasat sub Canalul Dunăre Marea Neagră, iar noul amplasament propus prin acest proiect este sub podul Sf. Maria. În prezent, alimentarea cu apă a oraşului se face în sistem centralizat şi este asigurată de două conducte. Una care traversează Podul Ecluză, Podul Canal, CNE şi strada Medgidiei, care este în stare avansată de degradare, iar cealaltă este situată sub Canalul Dunăre Marea Neagră. „În cazul avarierii conductei este imposibil să intervenim rapid şi oraşul ar rămâne fără apă potabilă. De aceea era absolut necesar ca traseul conductei de aducţiune a apei potabile să fie deviat pe un traseu accesibil intervenţiilor”, a declarat primarul oraşului Cernavodă. Soluţia tehnică propusă de specialişti a fost de supratraversare a Canalului prin tablierul Podului Sfânta Maria. Primarul mai spune că lucrarea de schimbare a traseului conductei este aproape de finalizare, conductele fiind deja amplasate sub Podul Sf. Maria.Ultimele lucrări rămân finisările şi branşamentele necesare funcţionării conductei.