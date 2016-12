Reabilitarea podului rutier, o prioritate

BUGET Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a declarat că, în acest an, bugetul de dezvoltare a municipiului este de 25 de milioane de lei, fiind împărţit în două capitole importante: finalizarea proiectelor începute în anii anteriori şi lucrări noi. Iordache a spus că printre cele mai importante lucrări care trebuie finalizate se numără reabilitarea tramei stradale şi reabilitarea staţiei de epurare a oraşului. Dar, partea cea mai importantă în proiectul privind staţia de epurare îi revine RAJA Constanţa, prin Planul Operaţional Sectorial de Mediu, în total vorbindu-se de o investiţie de peste nouă milioane de euro, pentru refacerea atât a staţiei de epurare, cât şi a reţelelor de apă şi canalizare. Marian Iordache a afirmat că printre lucrările începute în anii anteriori şi care au primit o finanţare şi în 2012 se numără reabilitarea ultimelor două secţii ale Spitalului Municipal Medgidia şi achiziţionarea de materiale şi echipamente medicale. Un alt proiect demarat în 2011 şi care va fi finalizat în acest an este Planul Urbanistic General al localităţii (PUG). „Am organizat licitaţie anul trecut pentru întocmirea acestui PUG, iar anul acesta urmează dezbaterile publice şi aprobarea lui. De asemenea, intenţionăm să continuăm cu cadastrarea municipiului. Anul acesta intenţionăm să realizăm o parte însemnată din lucrările de cadastrare”, a spus Iordache. El a adăugat că, în ceea ce priveşte lucrările noi, la acest capitol este cuprinsă construcţia unei săli de sport noi la Şcoala Constantin Brâncuşi, ai cărei indicatori tehnico - economici îi vom aproba pe 15 martie, iar licitaţia de execuţie va avea loc, cel mai probabil, în luna aprilie, lucrările durând aproximativ o lună.

SPAŢII VERZI ŞI MONITORIZARE De departe, spune primarul, cele mai importante lucrări care vor începe anul acesta vizează refacerea spaţiilor verzi, o investiţie de 14 milioane de lei, bani proveniţi de la UE. Iordache a spus că vor fi refăcute spaţiile verzi din zona de nord şi de vest a oraşului. Un alt proiect extrem de important este monitorizarea municipiului cu camere video, proiectul cuprinzând amplasarea, în 44 de puncte din oraş, a 98 de camere fixe şi 65 de camere mobile. „Toate aceste zone vor fi atent monitorizate şi supravegheate prin camere video, care vor fi legate printr-o reţea de 10.000 metri liniari de cablu la un server din cadrul unui centru de supraveghere situat în incinta Poliţiei Comunitare, centru care va fi utilat cu 17 monitoare LCD şi cu unităţi de stocare a tuturor informaţiilor”, a spus Iordache. El a mai spus că atât proiectul de refacere a spaţiilor verzi, cât şi cel de monitorizare vor genera aprox. 100 de locuri de muncă, lucrările la ambele proiecte urmând să înceapă în primăvarea acestui an. Primarul Marian Iordache a spus că un alt proiect mult aşteptat la Medgidia este refacerea podului rutier, a cărui reabilitare va începe în acest an, care mai cuprinde şi amenajarea de parcări în zonele de nord şi de vest. „Noi nu am reuşit să începem acest proiect, pentru că Ministerul Dezvoltării a pus o condiţie, şi anume ca toate parcările cuprinse în acest plan să aibă cadastru definitiv, ori noi pentru parcările din nord şi vest avem cadastre provizorii, întrucât cadastrul definitiv se dă numai prin hotărâre de Guvern. Din interveniţiile pe care le-au făcut atât preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, cât şi primarii, pentru că nu numai proiectul de la Medgidia este blocat, avem promisiunea de la Secretariatul General al Guvernului că se va pblica în curând acest document privind domeniul public al judeţului, iar, odată cu el, vom putea demara proiectele importante”, a spus Iordache.