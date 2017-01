Reabilitarea sistemului sanitar va dura între 3 şi 5 ani

Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a declarat că orice investiţie privată în domeniul sănătăţii va trebui să impună o competiţie şi o concurenţă cu celelate instituţii publice sanitare, în special spitale. „Competiţia şi concurenţa vor naşte, în cele din urmă, şi dorinţa sectorului public să se apropie de acest standard pe care sectorul privat începe să-l impună”, a afirmat Nicolăescu. Ministerul Sănătăţii Publice a început în 2007 o serie de investiţii în sectorul public, care vor continua şi în anii următori. „Avem, pe anumite domenii, şi noi, unităţi de vîrf. Unităţile de primiri urgenţe din foarte multe spitale judeţene din ţară nu suferă prin nimic faţă de o investiţie privată similară din România sau de oriunde din Europa. Avem şi programul mare de investiţii pe computer tomograf, rezoluţie magnetică, angiografie, laparoscopie, care vor duce anumite secţii din sectorul public, într-un an, un an şi jumătate, la acelaşi nivel”, a spus Nicolăescu. Potrivit acestuia, există acoperire financiară în bugetul pe 2007, dar şi pe 2008 pentru astfel de investiţii. Întrebat cînd cele două sisteme medicale, public şi privat, se vor apropia din punct de vedere al dotării, ministrul a răspuns că reabilitarea în sectorul public costă 17 miliarde de euro, iar procedurile de urmat ar dura maximum cinci ani. „Sînt studii de fezabilitate, proceduri de licitaţie, de construcţie, montare, dotare. Ca să reabilităm tot sistemul românesc ne-ar trebui între trei şi cinci ani”, a arătat ministrul Sănătăţii.