Reabilitarea termică, o afacere în trei - Guvern, Primărie şi cetăţeni

SUBVENŢIE O veste bună şi una proastă pentru locuitorii din Cernavodă, ale căror locuinţe vor fi izolate termic. Vestea bună este că Primăria va începe, în acest an, proiectul de reabilitare termică a 11 blocuri, situate pe străzile Liliacului, 24 ianuarie, Crişan, Răsăritului, Mihai Eminescu, Plantaţiei, Pinilor şi Castanilor. Însă vestea rea este că proprietarii imobilelor vor fi nevoiţi să suporte 20% din valoarea lucrărilor, pentru fiecare apartament în parte. „Iniţial am spus că nimeni nu va plăti un leu pentru acest proiect. Dar, din păcate, legea ne interzice să facem acte de caritate pentru toată lumea. Aşa că nu am avut încotro şi am impus această coplată de 20%. Diferenţa va fi suportată de Primărie - 30% şi Guvern - 50%”, a spus Hânsă. Şi totuşi, pentru a-i ajuta pe oameni, consilierii locali din Cernavodă, la propunerea primarului, au votat, luni seara, o hotărâre prin care subvenţionează de la bugetul local cota de 20% pe care ar trebui să o plătească cetăţenii ale căror locuinţe vor fi izolate termic. „Această subvenţie o vor primi toate persoanele beneficiare ale ajutorului social şi cele care au un venit de până la 1.650 de lei. Practic, din cei 200 de proprietari, doar cinci sau şase vor plăti cota de 20%, restul vor fi scutiţi, pentru că au veniturile sub 1.650 de lei”, a afirmat primarul.

DOCUMENTAŢIE Primarul Gheorghe Hânsă a declarat că documentaţia privind izolarea termică a imobilelor vechi a fost aprobată recent de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei. „Ministerul s-a arătat interesat să finanţeze acest proiect important pentru localitate, iar dacă totul va decurge bine, în vara acestui an ne putem apuca de lucrări”, a spus Hânsă. El a adăugat că lucrările la acest proiect cuprind izolarea termică cu polistiren de 10 cm la nivelul teraselor, faţadelor şi subsolurilor, montarea de ferestre din PVC cu geam termopan, înlocuirea uşilor de acces, reabilitarea instalaţiilor termice şi montarea robineţilor de separare a corpurilor de încălzire. „Cele mai multe blocuri din Cernavodă au o vechime de peste 40 de ani, iar din această cauză, imobilele au o slabă performanţă energetică. Pentru a remedia acest lucru, Primăria a lansat un program de izolare termică a clădirilor vechi. Totodată, prin acest program ameliorăm şi aspectul urbanistic al localităţii”, a spus Hânsă.