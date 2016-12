Reabilitarea termică, o afacere în trei - UE, Primărie şi cetăţeni

SUBVENŢIE O veste bună pentru locuitorii din Medgidia. Aleșii locali au aprobat, în urmă cu câteva zile, un plan multianual de reabilitare a blocurilor din municipiu, proiect care va fi derulat în cea mai mare parte a sa cu fonduri de la Uniunea Europeană, care a inclus o axă de finanțare pentru perioada 2014 - 2020, rezervată strict proiectelor de izolare termică a blocurilor vechi. Însă proprietarii imobilelor vor fi nevoiţi să suporte 20% din valoarea lucrărilor pentru fiecare apartament în parte. Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a afirmat că planul de modernizare a blocurilor va începe din acest an, când administrația locală are în intenție să reabiliteze termic 15 blocuri. „De ieri am început întâlniri cu cetățenii pentru a le aduce la cunoștință planul nostru. În primul rând, locuitorii de la blocuri trebuie să fie constituiți în asociații de proprietari, iar apoi să poată suporta 20% din valoarea lucrărilor. Diferenţa va fi suportată de Primărie - 20% şi Uniunea Europeană - 60%”, a spus primarul Marian Iordache. El a declarat că documentaţia privind izolarea termică a imobilelor vechi va fi trimisă la Guvern. „Executivul s-a arătat interesat să ne ajute să luăm fonduri europene pentru acest proiect important. Dacă totul va decurge bine, cel mai târziu în toamna acestui an ne putem apuca de proiect”, a punctat Iordache. El a adăugat că lucrările la acest proiect cuprind izolarea termică cu polistiren de 10 cm la nivelul teraselor, faţadelor şi subsolurilor, montarea de ferestre din PVC cu geam termopan, înlocuirea uşilor de acces, reabilitarea instalaţiilor termice, montarea robineţilor de separare a corpurilor de încălzire și repararea acoperișului. „Cele mai multe blocuri din Medgidia au o vechime de peste 40 de ani, iar din această cauză, imobilele au, pe lângă probleme privind structura de rezistenţă, şi o izolaţie termică necorespunzătoare. Acest lucru duce la pierderi mari de energie termică şi, drept urmare, la creşterea costurilor pentru întreţinerea apartamentelor. Potrivit unui calcul estimativ, valoarea lucrărilor pentru un apartament ar ajunge la aproape 8.000 de lei”, a afirmat Marian Iordache, adăugând că în cadrul acestui program de izolare termică vor intra şi toate clădirile publice din municipiu.

FACTURI MAI MICI Primarul Marian Iordache a spus că programul de anvelopare şi izolare termică se va reflecta în scăderea consumului de energie termică şi, implicit, în reducerea facturilor achitate de cetăţeni. „Avantajele se vor vedea pe termen lung în economia înregistrată la consumul de energie termică, pe care locuitorii o vor resimţi prin scăderea facturilor pentru încălzirea locuinţelor. Acesta este lucrul cel mai important: să asigurăm cetăţenilor tot confortul firesc - căldură şi apă caldă la preţuri decente”, a adăugat edilul. Potrivit conducerii administraţiei locale, pe de altă parte, reabilitarea faţadelor va schimba înfăţişarea municipiului. „Sunt blocuri foarte vechi, îmbătrânite, care necesită lucrări importante de izolare termică şi cosmetizare, iar oraşul va căpăta alte culori, mai vesele, potrivit caracterului turistic al localităţii. Nuanţele vor fi alese de către specialişti, pentru a nu face notă discordantă şi pentru a nu crea disconfort vizual”, a mai spus Iordache.