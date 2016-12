Reabilitarea tramei stradale - punct final în acest an

Primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, a declarat că, până la finele acestui an, modernizarea tramei stradale din localitate se va încheia cu reabilitarea străzilor Văii şi Viorelelor, care fac parte din ultimul tronson de străzi prevăzute a fi refăcute în acest an. Lucrările de refacere a carosabilului şi a trotuarelor au început cu strada Ovidiu. Iordache a afirmat că, apoi, reabilitarea tramei stradale a continuat cu străzile Nicolae Bălcescu, Viilor şi Silozului, însumând, în total, patru kilometri. „Programul de reabilitare a tramei stradale a reuşit, iar la anul, programul va fi reluat în primăvară”, a afirmat Iordache. El a adăugat că reabilitarea carosabilului şi a trotuarelor face parte dintr-un proiect mai amplu al Primăriei Medgidia. Proiectul cuprinde ca pe unele străzi să fie refăcut întreg covorul asfaltic, iar pe altele să fie turnat doar stratul de uzură, după ce, în prealabil, au fost înlocuite reţelele de apă, termoficare şi canalizare. Proiectul, demarat în timpul vechii administraţii locale, a fost finanţat de Uniunea Europeană cu fonduri nerambursabile în valoare de 7 milioane de euro, pentru reabilitarea tramei stradale pe 31 de artere rutiere din oraş. Acesta a fost depus încă din anul 2008 de Primăria Medgidia şi a trecut de toate etapele în vederea obţinerii finanţării. Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 2, reabilitarea infrastructurii de drumuri. “Proiectul de reabilitare a tramei stradale, prin POR, are o valoare de 7 milioane de euro plus TVA - 98% din fonduri alocate de Uniunea Europeană, iar restul de 2% şi TVA-ul sunt suportate de bugetul local, cu menţiunea că TVA-ul se returnează către Consiliul Local”, a declarat primarul. Medgidia este unul dintre puţinele oraşe din România care a obţinut fondurile necesare pentru un astfel de proiect, cele mai mari sume fiind atribuite prin Consiliile Judeţene sau direct, de către Ministerul de resort. În cadrul proiectului vor fi reabilitaţi 20,11 kilometri de străzi municipale.