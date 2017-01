Reabilitarea zonei peninsulare, prioritate pentru Constanţa

Primăria Constanţa are în vedere, de opt ani, reabilitarea integrată a Zonei Peninsulare Constanţa. Problemele legate de statutul juridic al imobilelor din partea istorică a oraşului, încă neclarificat de instanţe, odată cu dificultăţile suplimentare induse de acordurile pe care trebuie să le dea Ministerul Culturii pentru orice lucrare executată în Peninsulă, lipsa acută de fonduri şi, nu în ultimul rînd, aspectul social legat de chiriaşii şi proprietarii imobilelor peninsulare, au făcut imposibilă orice abordare a acestui deziderat, din punctul de vedere al autorităţilor locale. Municipalitatea a reuşit însă, în 2006, cu un an înainte de aderarea României la UE, să acceadă în structurile Asociaţiei marilor oraşe europene, fiind şi în prezent singurul oraş român cu statut de membru. Un al doilea pas către renovarea zonei istorice a fost făcut în urmă cu opt luni, cînd Constanţa a devenit, alături de alte opt oraşe europene, partener al proiectului URBAMECO, ce vizează regenerarea urbană şi prezervarea zonelor urbane istorice. Evenimentele pozitive pentru Constanţa au început să se precipite însă în această săptămînă. Specialiştii URBAMECO s-au întrunit, în urmă cu trei zile, la Constanţa, pentru a dezbate stategia de reabilitare a Peninsulei şi pentru a identifica, totodată, sursele de finanţare pentru rezolvarea tuturor problemelor zonei istorice a oraşului, fie în programul european Urbact 2, care are ca ţintă tocmai zonele cu vestigii din oraşele comunitare, fie în alte programe de finanţare cu fonduri structurale care sînt accesibile în România, fie prin atragerea de investiţii public-private. Un alt eveniment de anvergură a avut loc în urmă cu doar două zile, în Mamaia, unde s-au întrunit atît factori de decizie guvernamentali cît şi reprezentanţi ai autorităţilor locale constituite în Zona Metropolitană Constanţa, pentru ca, alături de lideri ai vieţii universitare şi ai organizaţiilor reprezentative pentru societatea civilă, să dezbată strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane. Această strategie, aşa cum a fost adoptată la Mamaia, rezervă reabiliării zonei istorice mare parte din fondurile comunitare destinate în următorii 5 ani polului de dezvoltare naţională Constanţa. Concret, din cele 92 de milioane de euro alocaţi pentru dezvoltare, portofoliul iniţial de proiecte stabileşte că 31 milioane de euro vor fi cheltuite în 15 programe peninsulare.

Două parcări etajate şi reamenajarea falezei în zona istorică

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a evidenţiat printre cele mai importante proiecte pregătite pentru Peninsulă reabilitarea promenadei Cazino, amenajarea piaţetelor, drumurilor şi accesurilor pietonale şi construirea parcărilor. „În ce priveşte reabilitarea şi amenajarea promenadei şi falezei Cazino, acolo nu este o poveste simplă. Nu e doar o lucrare estetică, ci este vorba şi de consolidarea falezei. Din acest motiv nu ne-am aruncat pînă acum să asfaltăm sau să reamenajăm zona. Aleile pietonale vor coborî către marina şi portul de yachting, care va fi un pol de mare atracţie. Începînd de anul viitor, acolo va fi foarte multă forfotă, care va iradia către zona Peninsulară. Reabilitarea esplanadei şi accesului către plaja Modern vizează amenajarea unei scări rulante şi a unei căi de acces pentru persoane cu handicap”, a explicat Mazăre. El a adăugat că municipalitatea a analizat toată zona Peninsulară şi aşteaptă ajutorul societăţii civile şi al universităţilor constănţene pentru identificarea celui mai bun loc pentru realizarea unei parcări subterane. „Această parcare va deservi atît Portul de Agrement Tomis, cît şi străzile din Peninsulă, care vor fi pline de terase şi restaurante. În opinia noastră, sub Piaţa Ovidiu s-ar preta o parcare pe trei etaje, care asigură accesul facil către zona Peninsulară. Problema de care ne vom izbi este de arheologie. Ne vom lovi de Tutankamonii de sub Piaţă. Prevăd că vom avea banii şi proiectul şi nu vom putea lucra pentru că unii preferă să avem Tutankamonii sub piaţă şi să nu-i vadă nimeni decît să dea drumul la investiţii. Am mai prevăzut o parcare între Poarta 1 şi Poarta 2, dar este cam departe de Peninsulă şi oamenii, în general, sînt comozi, de aceea avem nevoie de o parcare în inima Peninsulei”, a mai spus Mazăre.

Proiectele promovate de Primăria Constanţa pentru Zona Peninsulară

1. Reabilitarea şi reamenajarea promenadei şi a parcului Cazino

2. Reabilitarea şi reamenajarea Pieţei Ovidiu

3. Reabilitarea accesului pietonal între Piaţa Ovidiu şi Portul Tomis

4. Reabilitarea accesului pietonal între Plaja Modern şi str. Mircea cel Bătrân, inclusiv reabilitarea esplanadei

5. Reabilitarea şi reamenajarea străzii pietonale Tomis (prelungirea bd. Tomis), între statuia Lupoaicei şi Piaţa Ovidiu

6. Reabilitarea şi reamenajarea Parcului Arheologic

7. Reabilitarea şi reamenajarea Parcului Teatrului Ovidius

8. Construirea unei parcări multietajate în zona Poarta I - Poarta II

9. Reabilitarea Catedralei Ortodoxe

10. Reabilitarea Moscheei Karol I

11. Reabilitarea Palatului Arhiepiscopal

12. Reabilitarea Bisericii Armeneşti

13. Reabilitarea şi punerea în valoare a Termelor Romane

14. Reabilitarea Edificiului Roman cu Mozaic

15. Lucrări tehnico-edilitare aferente construirii Bazarului Oriental