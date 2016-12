Reabilitări de drumuri cu bani de la CJC

VISTIERII FĂRĂ FONDURI Pentru multe primării constănţene, singura sursă de bani pentru proiecte a rămas fondurile de la autorităţile judeţene. De la Bucureşti, guvernul a închis robinetul banilor pentru primăriile de culori politice diferite de cea portocalie, în schimb îl deschide pentru proiecte în zone de interes electoral. La nivel local, banii se alocă, în principal, pentru reabilitatea instituţiilor de învăţământ, pentru modernizarea sau construirea unor cămine culturale şi pentru reabilitări de drumuri. Majoritatea primăriilor nu au resursele necesare să acopere singure costurile tuturor lucrărilor, de aceea, de cele mai multe ori, sunt sprijinite de consiliile judeţene.

LUCRĂRI DE ASFALTARE La Ciobanu, primarul Ioan Suciu a susţinut că singurul sprijin pentru proiectele de infrastructură din comună a rămas Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). El spune că s-a fript de prea multe ori cu banii care ar fi trebuit să vină de la guvern, dar care n-au mai venit, iar povara lucrărilor a rămas pe umerii autorităţii locale. „La Mioriţa avem sistemul de alimentare cu apă finalizat în proporţie de 70%, doar pe banii constructorului. Nici până în prezent nu am primit niciun ban guvernamental, deşi proiectul cu apa se derulează prin Ordonanţa 7/2006. În aceeaşi situaţie suntem şi cu arena sportivă de la Ciobanu. Noroc cu CJC, că ne sprijină cu bani, pentru că în alte condiţii nu am putea moderniza comuna”, a susţinut primarul. În comună se derulează deja lucrări la drumurile judeţene. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa efectuează lucrări de asfaltare pe porţiunea de drum ce leagă Ciobanu de Hârşova. „Lucrările de asfaltare au început de trei zile. Proiectul prevede reabilitarea drumului prin plombare, pe o porţiune de cinci kilometri. Costul lucrărilor de reabilitare a drumului ajunge la 300.000 de lei, iar banii sunt asiguraţi integral de CJC. La bugetul nostru mic nu ne-am fi permis să reabilităm porţiunea de drum”, a mai spus Suciu. Mai mult, CJC are în plan şi reabilitarea căminului cultural şi a grădiniţei din Ciobanu.