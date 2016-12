Reacții aprinse după scandalul de la Biobază

17:29:43 / 14 Iulie 2015

Contract Sulina

"specialistii" de la "clinica veterinara" ECARISAJ Constanta" folosind " Clinica veterinara mobila " condusa de HINGHERI, au fost la SULINA...cu CONTRACT cu primaria Sulina ( practic ilegal, pentruca LEGEA spune ca o primarie NU are dreptul sa foloseasca servicii de ecarisaj nici macar din alt oras, darmite din alt judet !!!!!!!! ) VOILA depozitie a unei persoanei DIN SULINA, care le-a si facut poze pe BARJA..."Pe data de 4 iulie 2015 cu aprobarea primarului din Sulina,pe baza de contract semnat cu firma Puppy VET din Constanta, pt a doua oara luna aceasta ,au fost stransi de pe strazile orasului peste 100 de catei pe care i-au inghesuit in doua jumatati de dube. De la 1.00 i-au incarcat in dube, lovindu-i cu batele iar la 5.00 au pornit pe un drum de calvar, care a durat peste 15 ore, pe o gabara in plin soare, inchisi in acele dube, fara apa si aer . AM anuntat autoritatile DSV SI POLITIA care n-au facut decat sa ne tina pe loc, intr-un loc fals , cand de fapt,pe ascuns gabara a acostat in jurul orei 20.00 la dana - ponton 1 MAI.Daca la orele 16.00 inca se mai auzeau schelalaituri, urlete, la sosirea in Tulcea din spusele celor de pe ponton din dube nu se mai auzea nici un zgomot, cainii murind mai mult ca sigur sufocati. VA ROG DIN SUFLET TOTI CEI DIN DELTA, ANUNTATI-MA CE DUBE DE CONSTANTA SI NU NUMAI VEDETI, VI SE PAR DUBIOASE, 0753881617 - 0743918604.Darie Andreea-lacramioara https://www.flickr.com/photos/34797708@N05/15903430679 " DECI< hingherasii din Constanta MINT de RUP pamantul si CU TOATE astea sunt crezuti de UNA MEDIA (reporterntv ) , sunt protejati de politie si de primar. Halal democratie...mai bine spus, exista o dictatura a hingherilor, nu numai in Constanta, dar cam peste tot in Romania. BRAVOS natiune...asta da rezultat al democratieie, civilizatiei si apartenentei Romania in UE...Hingherii FAC LEGILE peste tot. URA