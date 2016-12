Reacţie la denigrări

09:13:48 / 08 Ianuarie 2014

Denigrare

Dl V.V.Ponta va rugam frumos singur vati denigrat prin minciunile dvs de Procuror Plagiator.Si cu politica de zi cu zi o faceti si sutinerea tuturor mari infractori si distrugatori ai rominiei de zi cu zi de 23 de ani.Si dvs aveti si diferite informati la consilieri dvs.Si dupa cum vorbiti si strigati in gura mare hoti,hoti de 5-6 ani in Parlament si la televizor credeam ca rominia in frunte cu dvs o sa ajunga prima in Europa.