Reacţii după închiderea urnelor

După anunţarea rezultatelor exit poll-urilor au apărut şi primele declaraţii de presă ale liderilor de partide:

Preşedintele PD Emil Boc: „Astăzi PD obţine mai mult decît Alianţa DA în 2004. Acest lucru este o consecinţă a faptului că PD a rămas fidel principiilor şi valorilor promovate de Alianţa DA, a rămas solidar cu preşedintele României, Traian Băsescu, în realizarea obiectivelor politice din 2004.”

Liderul PRM Corneliu Vadim Tudor a anunţat că va demisiona din Parlament şi că le va cere şi celorlalţi senatori şi deputaţi ai partidului să-i urmeze exemplul, gestul său fiind determinat de faptul că, în opinia sa, formaţiunea sa a fost \"furată\" la alegerile europarlamentare. CV Tudor a spus că îşi va depune astăzi demisia şi că nu se va răzgîndi.

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că prezenţa redusă la urne reprezintă un vot de blam pentru Guvern, preşedinte şi clasa politică şi a apreciat că social-democraţii au obţinut un scor relativ bun. El a precizat că scrutinul pentru PE a fost viciat de incompetenţa Guvernului în privinţa organizării, precum şi de \"sumele aruncate fraudulos în joc\" de PD, PLD şi PNL. Geoană l-a catalogat pe Băsescu drept un \"preşedinte avid de putere\" şi a explicat prezenţa slabă la vot prin faptul că românii sînt \"sătui de criză, haos şi scandal\". În absenţa implicării lui Traian Băsescu şi a sumelor aruncate în joc, rezultatele de astăzi ar fi fost altfel, a spus Geoană, adăugînd că \"pentru PD, astăzi nu este un motiv de bucurie\". Geoană a mai afirmat că, după consumarea euroalegerilor şi referendumului, \"confuzia politică din România se adînceşte\": \"Avem în continuare realitatea unui guvern lipsit de sprijin popular şi parlamentar, a unui preşedinte incapabil să producă altceva decît confuzie şi scandal (...). Concluzia este una singură: Guvernul nu mai poate continua să funcţioneze în structura actuală, el trebuie să plece, iar prin partizanatul său ostentativ preşedintele s-a poziţionat clar ca parte a problemei, şi nu ca parte a soluţiei. Preşedinţia nu mai poate fi locul consultărilor şi degajărilor soluţiilor atîta vreme cît rămâne doar sediul de campanie al PD\".

Liderul PC Dan Voiculescu a declarat că nu consideră că acest rezultat este final şi că joi va avea loc o şedinţă a Biroului Politic al partidului, pentru analizarea rezultatelor: „În varianta în care vom reuşi să trecem pragul, atît Irinel Popescu, Maria Grapini sînt oameni cu carene mîndrim în PE. În varianta în care nu vom reuşi să trecem pragul, rămînem în continuare în bătălia politică şi punem problema stabilităţii politice în România”. El a adăugat că manevrele preşedintelui Băsescu de a ridica PD şi PLD au reuşit parţial, aceste două partide rămînînd o „masă de manevră a lui Traian Băsesecu”.

Liderul PNL, Călin Popescu Tăriceanu: \"Este o seară minunată pentru PNL, pentru că am reuşit să depăşim cu mult toate aşteptările. Am demonstrat că românii au încredere în noi şi în proiectele noastre. (…) În această seară am ridicat ştacheta\".