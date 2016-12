Reacții în industria cărnii: ”studiu inadecvat”!

Cum era și firesc, reacțiile reprezentanţilor din industria cărnii referitoare la faptul că un consum mai mare sau mai mic de carne roşie şi procesată are potenţialul de a cauza cancer în organismul uman, potrivit unui raport întocmit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), nu au întârziat să apară. Ei cred că, de fapt, studiul aflat la baza raportului este inadecvat. Studiul respectiv, realizat de un grup de cercetători de la International Agency for Research on Cancer (IARC) şi publicat luni în „Lancet Oncology“, a inclus preparatele din carne procesată - precum salam şi şuncă - în categoria produselor cancerigene pentru om. Aceasta este categoria cu cel mai mare risc de cancer şi include produse extrem de toxice, precum fumul de tutun şi gazele de eşapament, informează site-ul publicaţiei „The Wall Street Journal“. Carnea roşie din fripturi şi frigărui este considerată ”probabil cauzatoare de cancer” - o categorie cu risc de cancer ce include un erbicid folosit pe scară largă (glifosat). Precizăm că IARC, considerat o autoritate în evaluarea dovezilor referitoare la cauzele cancerului, citează o serie de studii care au ajuns la concluzia că există dovezi puternice care sprijină o asociere între consumul excesiv de carne roşie şi declanşarea cancerului colorectal, care ocupă locul al treilea în topul celor mai frecvente tipuri de cancer pe plan mondial.

Asociația Română a Cărnii este totuși de acord că este nociv pentru sănătate consumul de preparate din carne de slabă calitate, cu aditivi neautorizaţi, nerespectând normele de siguranţă alimentară, depozitate impropriu.

