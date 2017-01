Reacţii la moartea lui Garcia Marquez

Vestea morţii scriitorului laureat al Premiului Nobel a fost primită cu regrete de personalităţi din toată lumea, care şi-au exprimat admiraţia faţă de jurnalistul şi scriitorul columbian. "M-a întristat să aflu de moartea lui Gabriel García Márquez. De când am citit Un veac de singurătate, acum mai bine de 40 de ani, am fost de fiecare dată uluit de darurile sale unice de imaginaţie, claritate în gândire şi sinceritate emoţională", a spus fostul preşedinte al Statelor Unite Bill Clinton, care era prieten cu scriitorul columbian, potrivit latino.foxnews.com. "A surprins durerea şi bucuria umanităţii noastre atât în decoruri reale, cât şi magice. Am fost onorat să fiu prietenul lui şi să îi cunosc inima minunată şi mintea genială timp de mai mult de 20 de ani. Gândurile mele se îndreaptă către Mercedes şi familia sa şi către prietenii şi admiratorii săi din Columbia şi din întreaga lume", a adăugat Clinton.

Preşedintele Ecuadorului, Rafael Correa, a spus: "Rămas-bun până la victorie, dragă Gabo".

Scriitorul peruan Mario Vargas Llosa, de asemenea laureat al Premiului Nobel, le-a spus reporterilor: "Un mare scriitor a murit. Munca sa a oferit promovare şi prestigiu literaturii. Romanele sale vor supravieţui şi vor continua să strângă cititori pretutindeni. Transmit condoleanţele mele familiei."

Potrivit scriitorului nicaraguan Sergio Ramirez Mercado, Marquez a fost un vizionar. "Avea capacitatea de a vedea poveşti pe care mulţi dintre noi le avem în faţă şi nici măcar nu le observăm. Era unic în acest fel", a spus Mercado.

Reacţii la decesul lui Marquez au apărut şi pe Twitter. Rockerul columbian Juanes a scris, pe contul său personal: "Cel mai mare dintre ei s-a dus, dar lucrările sale literare nemuritoare rămân. Mulţumesc, Gabriel García Márquez.”

Preşedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a scris, la rândul său, pe Twitter: "Un veac de singurătate şi tristeţe în faţa morţii celui mai mare columbian din toate timpurile. Solidaritate şi condoleanţe lui Gaba şi familiei. Uriaşii nu mor niciodată." "Maestre, García Márquez, îţi rămân recunoscător pentru todeauna. Milioane de locuitori ai planetei s-au îndrăgostit de ţara noastră prin magia rândurilor tale literare", a scris pe Twitter şi fostul preşedinte columbian Alvaro Uribe Velez.

Şi cântăreaţa Shakira şi-a exprimat tristeţea faţă de moartea scriitorului. "Viaţa ta, dragă Gabo, ne-o vom aminti drept unică şi irepetabilă... Este greu să ne luăm la revedere, pentru că ne-ai dat atât de multe. Vei rămâne mereu cu mine", a scris ea pe Twitter.