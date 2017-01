Reacţii pro aderarea României al spaţiul Schengen

STRĂINII DESPRE ROMÂNIA Blocarea României în poarta Schengen a stârnit reacţii şi la nivelul ţărilor membre UE. Deşi Finlanda a fost una dintre cele două ţări care s-au opus intrării României în spaţiul Schengen, tocmai şeful Parlamentului finlandez, Eero Heinäluoma, a criticat sâmbătă decizia luată de europarlamentarii ţării sale. Heinäluoma a precizat că poziţia dură a Finlandei construieşte o imagine nefavorabilă a ţării sale şi, în plus, spune că România a îndeplinit criteriile cerute de UE pentru a avea graniţe libere. Despre măsurile luate de autorităţi la punctele de frontieră se vorbeşte pe larg într-un reportaj difuzat de Euronews, în care se vorbeşte despre faptul că la punctul de frontieră de la Albiţa, dintre România şi Republica Moldova, politiştii folosesc câini dresaţi, dar şi tehnologie de ultima oră pentru a-şi securiza graniţele. În materialul Euronews se admite că România a cheltuit un miliard de euro pentru a îndeplini crieriile de aderare la spaţiul Schengen, însă unele state consideră că România nu este încă pregătită să adere. Mai mult, reportajul reflectă supărarea românilor pe \"dublul standard\" al europenilor privind condiţiile de intrare în zona Schengen. Potrivit jurnaliştilor străini, mulţi români îşi arată frustrarea după amânarea pentru a doua oară în acest an a aderării ţării la Schengen pe motiv că România nu are suficiente progrese în lupta împotriva corupţiei, deşi a îndeplinit toate condiţiile impuse iniţial.

\"DUBLU STANDARD\" SAU NU? Însă, preşedintele Transparency International România, Victor Alistar, vede altfel lucrurile, şi consideră că, de fapt, europenii nu au judecat aderarea ţării noastre la Schengen după alte standarde. \"Nu este vorba despre dublu standard, ci de o abordare referitoare la securitatea partenerilor noştri europeni prin intermediul mecanismului Schengen. Aici este de fapt problema şi autorităţile române nu vor să înţeleagă. Dacă vor continua să spună că s-a aplicat un standard dublu şi vor plânge invocând mândria naţională, atunci problema nu se va rezolva\", a declarat Alistar.