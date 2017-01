Reactorul 2 ar putea să menţină, şi în 2008, preţul energiei electrice

Specialiştii din domeniul energetic percep apariţia pe piaţă a reactorului 2 de la Cernavodă ca pe o surpriză. Astfel, conform declaraţiilor reprezentanţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), faptul că reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă este şi el furnizor de energie nu a fost luat în considerare. Un reactor funcţional în plus va creşte ponderea de energie ieftină în mixul energetic destinat populaţiei, deoarece energia nucleară este mai ieftină decît cea termo sau hidro şi va menţine preţul. Astfel, majorarea preţului la energia electrică în 2008 ar putea fi întîrziată. Specialiştii în domeniu admit că, în discuţiile purtate în ultima vreme pe marginea eventualelor majorări de tarife pentru energia electrică livrată populaţiei, nu s-a ţinut cont de darea în exploatare comercială a Reactorului 2 de la Cernavodă şi despre impactul asupra preţului la energia electrică de pe piaţa reglementată. Dacă Nuclearelectrica decide să livreze în continuare 60% din energia produsă pe piaţa reglementată, cantitatea de energie nucleară din coşul destinat consumatorilor captivi se va dubla, iar preţul ar trebui să rămînă măcar acelaşi. Ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, a declarat şi el că discuţiile nu au luat încă sfîrşit, legînd acest subiect de cel al stabilirii preţurilor diferenţiate, la energie, pe regiuni. Astfel, el a declarat că „diferenţierea nu are nicio legătură cu realitatea şi intenţiile Guvernului. Se vrea doar realizarea unei analize pe structura zonală a costurilor pentru că realitatea atestă faptul că acestea diferă de la regiune la regiune”, exemplificînd cu situaţia din sudul ţării „unde ponderea o deţine energia electrică obţinută în hidrocentrale, aceste costuri fiind mai mici faţă de Moldova sau o serie de regiuni din Ardeal, unde combustibilii fosili se constituie în materie primă de bază. Nu am avut intenţia şi nici nu ne-am propus introducerea de preţuri diferenţiate la energie electrică, ci, la nivelul întregii ţări, acestea vor rămîne unice”, a mai precizat el.