Real Estate-ul românesc, un monstru scăpat de sub control

Piaţa imobiliară din România este unică - este singura din lume care nu a oferit niciodată vreo fărâmă de predictibilitate. Ba din contră - evoluţia sa poate fi comparată cu dezvoltarea unui animal sălbatic: nu ştii ce va face, de la un minut la altul, spune şeful companiei Impact, Ştefan Gheorghiu. „În aceste condiţii, sunt stupefiat de faptul că marile agenţii imobiliare încearcă an de an să prezică viitorul, cu o încăpăţânare impresionantă, chiar dacă îşi dau seama că şansele să nimerească adevărul sunt extrem de mici”, spune Gheorghiu, citat de Business24.ro. O altă problemă este absenţa unui raport de piaţă coerent şi uniform. „Dacă studiezi datele întocmite de cinci agenţii, realizezi că toate sunt diferite, deşi toate se referă la acelaşi oraş. În afară, agenţii imobiliari se întâlnesc şi se pun de acord asupra unui singur raport. În România, o piaţă complet needucată, informaţiile iresponsabile fac mai mult rău. Spre exemplu, nea Vasile, cu al său apartament nerenovat cu două camere, citeşte un raport „exact”, în care se anunţă o scumpire cu 10% a imobilelor, şi crede că este îndreptăţit să ceară mai mult. În raport nu se scrie dacă scumpirea de 10% se aplică la apartamente noi sau vechi, renovate sau nerenovate, din centru sau de la periferie. Aşa că nea Vasile, influenţat de datele aproximative, destabilizează piaţa”, explică Gheorghiu. În opinia sa, preţurile nu sunt singura problemă - şi mentalitatea „Las’ că merge şi-aşa!” trebuie eliminată din sistem, altfel piaţa nu are nicio şansă de redresare.