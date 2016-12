Real Madrid a egalat recordul Barcelonei de victorii în La Liga

Real Madrid a câştigat meciul disputat duminică seară pe Cornella El Prat, 2-0 cu Espanyol Barcelona, în etapa a patra a campionatului spaniol, şi a ajuns la 16 victorii consecutive în La Liga, egalând un record stabilit de FC Barcelona în 2011, sub comanda lui Josep Guardiola. Mijlocaşul columbian James Rodriguez a deschis scorul în prelungirile primei reprize, cu un şut plasat, pe jos, în stânga portarului, iar Karim Benzema a stabilit scorul final în minutul 71, din 6 metri, după ce mai ratase o bună oportunitate în debutul părţii secunde. A fost primul gol marcat de atacantul francez în acest sezon, la al doilea meci consecutiv jucat din postura de titular, după cel cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor, în timp ce James Rodriguez se află, de asemenea, la prima reuşită în actuala stagiune.

La conferinţa de presă de după meci, Zidane a spus că mizează pe toţi jucătorii aflaţi în lot şi că, pe parcursul sezonului, le va veni rândul tuturor să joace. „Sunt bucuros de schimbările pe care le-am făcut. Cu toţii au jucat foarte bine. Întotdeauna am folosit acest sistem de rotaţie şi îl voi folosi în continuare. Am 24 de fotbalişti la dispoziţie şi toţi sunt de calitate”, a declarat Zidane, care nu i-a avut la Barcelona pe Cristiano Ronaldo și Gareth Bale, ambii fiind accidentați. Au jucat pentru Real: Casilla - Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro (19 Kroos), James Rodriguez (62 Isco) - Lucas Vazquez, Benzema (72 Morata), Asensio.

Real Madrid şi-a început seria de victorii la începutul lunii martie, după un meci câştigat cu 3-1 pe terenul lui Levante, la câteva zile de la eşecul suferit pe Santiago Bernabeu în faţa lui Atletico Madrid, scor 0-1. Elevii lui Zidane au îmbunătățit cu această ocazie și cea mai bună serie de victorii din istoria clubului madrilen (15), care data din sezonul 1960-1961. În aceste 16 meciuri, Real Madrid a marcat 51 de goluri și a primit doar 12! Antrenorul francez va avea ocazia să stabilească un nou record absolut în Spania, de 17 victorii consecutive, miercuri, în partida cu Villarreal, viitoarea adversară a vicecampioanei României, FC Steaua București, în Europa League.

JAMES RODRIGUEZ ESTE FAN ZIDANE

James Rodriguez, care a marcat la prima sa apariţie ca titular în acest sezon, a mărturisit că îşi admiră antrenorul. „Zidane este idolul meu, iar Real Madrid reprezintă un vis împlinit pentru mine şi sper să dureze cât mai mult timp. Sunt fericit la Madrid. Voi lupta să rămân aici pentru totdeauna. Nu este adevărat că am avut o perioadă grea. Dacă nu am vorbit în public nu înseamnă că am vreun conflict cu cineva. Suntem uniţi ca echipă şi încă din prima zi am avut parte de sprijinul tuturor. Înţeleg deciziile antrenorului. El ştie că vreau să ajut echipa, nu doar prin goluri şi pase decisive. Nu am făcut o primă repriză prea bună, dar pe finalul acesteia ne-am adunat, iar golul a venit la momentul potrivit. Vrem să câştigăm cât mai multe meciuri şi să doborâm şi alte recorduri”, a declarat internaționalul columbian.

Transferat de Real Madrid în 2014, James Rodriguez a jucat 83 de partide pentru formaţia de pe Santiago Bernabeu, a reuşit să înscrie 26 de goluri şi să paseze decisiv de 30 de ori.