Real Madrid s-a despărțit de Iker Casillas

Vicecampioana Spaniei, Real Madrid a anunţat, pe site-ul oficial, că a ajuns la un acord cu FC Porto pentru transferul portarului Iker Casillas, care juca la echipa madrilenă de 25 de ani. „Pentru Real Madrid este o zi, mai întâi de toate, de mulţumire şi recunoştinţă. Astăzi pleacă cel mai bun portar din istoria Realului şi din istoria fotbalului spaniol. Existăm ca şi club de 113 ani, iar Casillas a apărat tricoul nostru de 25 de ani. În acest timp, el şi-a câştigat respectul, afecţiunea, admiraţia şi dragostea fanilor”, a scris Real Madrid pe site-ul oficial. Casillas are trei trofee ale Ligii Campionilor cu Real, a câştigat de trei ori Campionatul Mondial al Cluburilor, de două ori Supercupa Europei, de cinci ori campionatul Spaniei, de două ori Cupa Spaniei şi de patru ori Supercupa Spaniei, el fiind campion mondial cu naţionala iberică şi dublu campion european. Casillas, care a jucat 725 de meciuri pentru Real Madrid, a început fotbalul la 9 ani, în 1990, la grupele de copii ale clubului madrilen și a urcat treptele până la echipa mare, unde a debutat în 1999. În cei 25 de ani petrecuți la Real, goalkeeperul a petrecut 16 sezoane profesioniste, deținând și un record - cel mai tânăr portar titularizat într-o finală de Liga Campionilor, câștigată contra Valenciei (3-0), la doar 19 ani și 4 zile.

Goalkeeperul s-a despărţit, duminică, de Real Madrid, după ce a citit în faţa reprezentanţilor mass-media, extrem de emoţionat, o declaraţie prin care le-a mulţumit fanilor, oficialilor clubului şi familiei sale, promiţând totodată că nu va înceta să susţină echipa madrilenă. „Parcă ieri aveam 9 ani şi îmbrăcam prima dată echipamentul echipei Real Madrid, un vis împlinit pentru mine. În tot acest timp, am suferit, am râs, am plâns, ne-am bucurat împreună. M-am simţit foarte iubit, atât în momentele bune, cât şi în cele dificile. Acest club nu m-a învăţat doar să fiu sportiv, m-a format ca om, m-a ajutat să cresc, imprimându-mi valorile sale: respectul, camaraderia, înţelegerea şi mai ales modestia”, a subliniat fotbalistul.

Casillas va evolua pentru FC Porto în următorii doi ani, existând și o opțiune de prelungire cu încă un an, dacă joacă în al doilea sezon minimum 30 de meciuri oficiale. Pentru primii doi ani, Casillas va încasa 10 milioane de euro brut, iar Real va achita încă 12,5 milioane net, astfel încât goalkeeperul să primească suma pe care o mai avea de încasat din cei doi ani de contract cu formația madrilenă.