Real Madrid şi FC Barcelona vor veni la Constanţa!

După ce a reuşit încă de la primul an de la înfiinţare rezultate remarcabile cu toate formaţiile de juniori, acestea ajungând în finalele Campionatelor Naţionale (juniorii C au şi devenit campioni naţionali), Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“ continuă să fie capul de afiş în ţară în ceea ce priveşte interesul manifestat pentru creşterea şi formarea tinerilor jucători. Astfel, în luna august, Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ va organiza, la Constanţa, cele mai puternice două turnee de juniori care au avut loc vreodată în România şi totodată două dintre cele mai puternice întreceri rezervate juniorilor din estul Europei: “Talent Cup“ şi Cupa “Stelelor Estului“.

REAL, BARCA ŞI CIM BOM BOM. În perioada 10-12 august va avea loc “Talent Cup“, competiţie rezervată jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1993 şi la care vor participa două dintre cele mai importante cluburi din lume: Real Madrid şi FC Barcelona. Pe lângă acestea, la această categorie vor mai participa Galatasaray Istanbul şi FC Viitorul 1993. Partidele se vor disputa în sistem “fiecare cu fiecare“, iar după încheierea tuturor partidelor va fi întocmit clasamentul final. Toate jocurile se vor disputa pe Stadionul “Farul“, de la orele 18.00 şi 20.00. „Am dorit să aducem nume mari, să facem turnee competitive, pentru că doar aşa jucătorii pot progresa. Este un turneu pe care dorim să-l facem cunoscut la Constanţa. Copiii au ocazia să arate cât sunt de buni, iar câştigul o să fie mare, pentru că vor juca împotriva Realului, Barcelonei sau a celor de la Galatasaray. Am dorit să încep acest turneu la care să participe echipele pentru care am evoluat. La anul vom aduce şi pe Brescia. Nu este uşor să aduci Real Madrid şi FC Barcelona în România. Din decembrie am tot comunicat cu ei. Au zis că vin. Poate că este vorba şi de mine. Am făcut sacrificii, le-am plătit transportul celor de la Madrid şi FC Barcelona. Ele vin de departe, dar merită orice sacrificiu. Sper să vadă că la Constanţa se fac lucruri bune. Este un moment bun să vină cele două echipe, mai ales că Spania a câştigat de curând Cupa Mondială“, a afirmat Gheorghe Hagi.

OPT FORMAŢII LA U 15. Cel de-al doilea turneu organizat de Academia “Gheorghe Hagi“ în luna august este destinat copiilor născuţi după 1 ianuarie 1995 şi este denumit Cupa “Stelelor Estului“. Aceasta se va desfăşura în intervalul 17-21 august, tot la Constanţa, pe stadionul “Farul“. La acest turneu vor participa următoarele echipe: Academia de Fotbal “Ferenc Puskas“ (Ungaria), Dinamo Kiev (Ucraina), Dinamo Moscova (Rusia), Galatasaray Istanbul (Turcia), Legia Varşovia (Polonia), Levski Sofia (Bulgaria), Partizan Belgrad (Serbia) şi Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“ (România). Cele opt formaţii vor fi împărţite în două grupe, urmând ca, în funcţie de clasarea în grupe, să îşi dispute poziţia în clasamentul final. Partidele din grupe vor avea loc pe 17, 18, 19 august, iar finalele pe 21 august. „Am primit confirmări de la şapte echipe din estul Europei. Vrem ca an de an să aducem alte echipe şi să avem un turneu frumos şi în această parte a Europei. Jucătorii doar aşa pot creşte, dacă se întâlnesc cu echipe puternice de afară. Doar aşa poţi să te formezi. Important nu este să câştigi, ci să participi la turneu. Prin acest turneu vrem să dăm o altă notă, să readucem fotbalul românesc în prim plan, unde îi stă cel mai bine. Cred că se joacă foarte puţin la nivelul copiilor. Avem foarte puţine competiţii la nivelul de vârstă 7-12 ani. Nu avem campionate, unde copiii să poată juca multe meciuri într-un sezon. Având competiţii la nivelul acesta de vârstă, putem spune că avem o bază. Ca să ne fie bine la 14-18 ani trebuie să avem baza formată la 7-12 ani. După 14 ani putem vorbi de calitate şi de cine va face faţă. Nu este nicio competiţie cu FRF-ul. Noi suntem privaţi şi aducem un plus de valoare. Noi nu concurăm cu ministerul. Le cerem celor de la FRF doar să ne aducă competiţii la 7-12 ani, pentru că aşa îmi vor face şi mie un bine. Avem competiţii, dar sunt prea puţine“, este de părere fostul căpitan al “Generaţiei de Aur“. Turneele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“ sunt organizate în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Consiliul Local Constanţa şi DSJ Constanţa, alături de Fundaţia “Gheorghe Hagi”.