Real Madrid va plăti clauza de reziliere a contractului lui Theo Hernandez

Theo Hernandez, fundaşul stânga francez al echipei Atletico Madrid, urmează să fie transferat la Real Madrid, care va achita clauza de reziliere în valoare de 24 de milioane de euro, a anunţat cotidianul spaniol „Marca”.

În vârstă de 19 ani, Theo Hernandez evoluează în actuala stagiune sub formă de împrumut la Deportivo Alaves, pentru care a adunat 29 de meciuri în toate competiţiile şi a reuşit patru pase decisive. Fotbalistul francez mai are contract cu Atletico Madrid până în 2021. Oferta de 24 de milioane de euro făcută de către clubul condus de Florentino Perez vine după ce Atletico Madrid nu a dat curs negocierilor, precizează sursa amintită. La nivel internaţional, Theo Hernandez are trei selecţii şi un gol marcat pentru reprezentativa sub 20 de ani a Franţei.