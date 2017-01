Realitatea virtuală ia locul poveștilor citite copiilor la culcare

Poveștile de la seară pe care părinții le citesc copiilor ar putea deveni istorie, la fel ca multe dintre obiceiurile care s-au pierdut odată cu evoluția tehnologică. Dezvoltatorul Samsung dorește să le ofere copiilor și părinților lor, de asemenea, o experiență nouă, profitând de noile descoperiri ale tehnologiei. Cu ajutorul căştilor de realitate virtuală şi al unei aplicaţii speciale, părinţii le vor putea citi poveşti copiilor şi când nu sunt acasă. În plus, mama şi copilul vor călători împreună în lumea virtuală a basmului. Numit Bedtime VR Stories, prototipul este testat acum de câteva familii din Marea Britanie. Purtând fiecare o cască de realitate virtuală, părintele şi copilul intră într-un decor virtual, împrumutând înfăţişarea câte unui personaj. Textul se derulează într-un colţ, iar povestea se dezvoltă în jurul copilului, care are senzaţia că se află într-un spaţiu magic. Părintele și mama pot fi creativi și își pot crea propriile replici, pe care să le adapteze cadrului pe care îl văd în căștile de realitate virtuală. Deocamdată, grafica şi personajele sunt încă rudimentare, dar ideea de a plasa părintele şi copilul în acelaşi spaţiu virtual are un potenţial uriaş, spun specialiștii. Asta mai ales dacă Samsung ar încheia parteneriate cu Disney sau Pixar, pentru a aduce personaje îndrăgite în poveştile sale virtuale.