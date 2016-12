Realizarea Uniunii Energetice ar putea duce la scumpirea gazelor pentru România

Realizarea Uniunii Energetice ar putea duce la scumpirea gazelor în România prin egalizarea tarifelor de rețea la o medie europeană, însă țara noastră va beneficia de siguranță în aprovizionarea cu gaze și energie, a explicat, Niculae Havrileț, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). „Noi ne gândim în felul următor: dacă o Uniune Energetică ar însemna să se asigure o medie europeană a prețurilor, pentru că prețurile se integrează într-o piață internă, normal că și prețurile din piața internă unică se aliniază la un preț mediu. Va fi un preț mediu egal peste tot. Din acest punct de vedere, noi, care la ora actuală avem un preț sub media europeană, am putea teoretic să tindem să ajungem la prețul internațional, care este unul mai mare. El se va egaliza. Teoretic, nu putem să urcăm la nivelul existent pentru că noi venim cu un preț mai mic, dar se va face o medie mai mare decât prețul existent, mai mică decât prețul internațional, dar mai mare decât cel pe care îl avem acum. Acesta este un aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare, dar cei care inițiază această Uniune Energetică precizează faptul că, chiar dacă plătim ceva în plus, o să avem siguranță”, a afirmat Havrileț, prezent la dezbaterea „Uniunea Energetică: Securitatea surselor de furnizare, piață internă funcțională, eficiență energetică și interconectare”. Potrivit șefului ANRE, teoretic, tarifele de rețea sunt mai ieftine în România decât tarifele din alte state, iar în momentul în care se egalizează tarifele de rețea, acestea nu pot să se egalizeze în jos, la nivelul României. Havrileț nu a precizat care ar putea fi nivelul scumpirii, însă a declarat că „este vorba de câteva procente” și că efectele nu se vor vedea imediat, deoarece realizarea proiectului va dura între 3 și 5 ani. Președintele ANRE a subliniat că, în 2011-2012, România plătea câte 1,7 miliarde de dolari pe an pentru importul de gaze naturale. Anul trecut, nivelul necesar de import a ajuns la 7,5%, cel mai mic din istoria importurilor din România, cu o valoare de 250 de milioane de dolari.