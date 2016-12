Realizări excepţionale

Nunta prinţului William cu Catherine Middleton a fost evenimentul cu cele mai multe accesări live, în timp ce cântăreaţa Chris Walton, autointitulată ”Ducesa”, are cele mai lungi unghii la mâini, de 5,7 metri împreună. Cea mai recentă ediţie Guinness Book of World Records, lansată pentru al 56-lea an la rând, este plină de realizări extraordinare.

Nunta regală din Marea Britanie, ce a avut loc pe data de 29 aprilie, la Catedrala Westminster din Londra, a fost urmărită live online de 72 de milioane de oameni, devenind eveimentul cu cele mai multe accesări live. Cântăreaţa Chris Walton din Las Vegas a reuşit să atingă, anul acesta, recordul pentru cele mai lungi unghii la degetele de la mână, după ce o altă persoană a deţinut acest record în ultimii zece ani. O asistentă socială din New Orleans, Aevin Dugas, este posesoarea celei mai voluminoase coafuri afro, cu un perimetru de 1,2 metri. Tyson Turk a realizat 3.900 de piercinguri în şapte ore şi 46 de minute, pe corpul lui Chris Elliot, perechea obţinând recordul mondial pentru cele mai multe piercinguri făcute într-o singură şedinţă. Printre deţinătorii de recorduri din acest an se numără şi celebrităţi, precum Lady Gaga, cu cei mai mulţi admiratori pe Twitter, nu mai puţin de 11 milioane şi Justin Bieber, al cărui videoclip la single-ul ”Baby” a avut 400 de milioane de vizualizări, devenind cel mai vizionat material video online.