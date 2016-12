Realizări multe, cu bani puţini

„ÎN CONDIŢII DE CRIZĂ” În Dumbrăveni, realizările primarului şi candidatului PSD pentru un nou mandat în fruntea Primăriei, Gheorghe Cenuşă, vorbesc de la sine. Dacă în urmă cu patru ani centrul civic al localităţii Dumbrăveni era bântuit de ierburi cât casa şi infrastructura era la pământ, acum, în aceeaşi locaţie, comunitatea beneficiază de un cămin cultural modern, un sediu de primărie primitor şi o şcoală reabilitată de la A la Z. “Raportat la numărul de locuitori şi în condiţii de criză, realizările mele sunt foarte importante pentru comunitate. Avem o comună mică, unde taxele şi impozitele adunate sunt la fel de mici, dar datorită sprijinului substanţial al preşedintelui CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, au fost posibile realizările mele”, a afirmat Cenuşă. Programele CJC de reabilitare a căminelor culturale şi pietruirea drumurilor de pământ au fost punct de reper şi obiective de îndeplinit pentru primarul Gheorghe Cenuşă. “Aceste programe ale CJC ne-au mobilizat şi le-am pus în aplicare. Acum, în Dumbrăveni nu există uliţă nepietruită. În plus, avem trasee pe care niciodată nu s-a putut circula, dar acum acest lucru este posibil. Deocamdată suntem la faza asta. Am reuşit să punem la punct alimentarea cu apă şi am extins sediul Primăriei, care acum este modern. Cu sprijinul CJC am reabilitat şi Căminul Cultural din Furnica, acesta fiind inclus în programul de reabilitarea a tuturor căminelor din judeţ”, a mai declarat primarul, apreciind că CJC este cel mai popular din ţară.

PEPINIERE, LA SUGESTIA LUI CENUŞĂ La rândul său, preşedintele CJC şi candidatul USL pentru un nou mandat în fruntea administraţiei judeţene, Nicuşor Daniel Constantinescu, a declarat că, la sugestia lui Cenuşă, care este silvicultor, a apărut programul CJC pentru reîmpădurirea judeţului Constanţa, care este deficitar în păduri. “Am angajat specialişti propuşi de primarul din Dumbrăveni şi am înfiinţat două pepiniere, una la Plopeni, alta la Medgdia. Mai avem una în construcţie, la Hârşova”, a afirmat preşedintele CJC.