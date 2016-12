Rearestarea piromanului din Medgidia, refuzată

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au propus, ieri, pentru a doua oară, arestarea preventivă a lui Ibazer Amet, bărbatul de 34 ani, din Medgidia, acuzat că şi-a incendiat rudele. Magistraţii au analizat propunerea procurorilor şi, după deliberări, au respins-o. Reamintim că Amet a fost eliberat provizoriu sub control judiciar de Curtea de Apel Constanţa vinerea trecută pe motiv că probele împotriva bărbatului nu sunt suficiente pentru a fi ţinut în arest. Sâmbăta şi duminica trecută, procurorii au continuat ancheta, au audiat zece martori oculari ai incidentului de pe 4 august, care au confirmat că Amet a scos o sticlă cu benzină şi le-a dat foc lui Sali Rustem, de 42 de ani şi fiului acestuia, Genghiz Rustem, de 23 de ani. În plus, expertiza psihiatrică a demonstrat că Ibazer Amet a avut discernământ şi a fost conştient de ceea ce a făcut, având intenţia clară de a ucide. Procurorii spun că individul are un cazier impresionant, fiind multirecidivist în violuri, vătămari corporale grave şi furturi. Decizia de a-l lăsa pe Amet în libertate a fost deja atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanţa. Potrivit rechizitoriului, bărbatul va fi judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor calificat şi deosebit de grav şi pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice. Conform anchetatorilor, Amet Ibazer s-a dus la barul unchiului său, Sali Rustem, situat în curtea locuinţei acestuia, pentru a-i cere de băut. Nepotul a fost refuzat pentru că se afla într-o stare avansată de ebrietate, ceea ce l-a enervat foarte tare şi, ameţit de aburii alcoolului, i-a dat foc cu o brichetă. Bărbatul a început să ţipe, iar în ajutorul lui a venit fiul său, Genghiz Rustem, care a primit acelaşi tratament ca şi tatăl său. După ce a incendiat cele două persoane, agresorul a fugit de acasă, fiind prins după câteva zile de căutări. Medicii spun că Sali Rustem are nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale, iar Genghiz Rustem, de 20 de zile.