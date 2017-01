Rebelii sirieni sunt ajutaţi de serviciile secrete britanice

Serviciile secrete britanice au ajutat rebelii sirieni să lanseze mai multe atacuri reuşite împotriva forţelor regimului, a dezvăluit săptămânalul ”Sunday Times”, citând un oficial din cadrul opoziţiei. Potrivit săptămânalului, aceasta este prima dată când este dezvăluit rolul ascuns al serviciilor secrete britanice în revolta împotriva regimului sirian, care a izbucnit în martie 2011. Publicația citează un oficial care afirmă că ”autorităţile britanice sunt la curent şi aprobă 100% informaţiile secrete care sunt transmise de la bazele lor militare cipriote, trecând prin Turcia, către trupele rebele ale Armatei Siriene Libere (ASL). Potrivit acestui oficial, informaţiile cele mai preţioase până în prezent se referă la mişcările de trupe loiale preşedintelui Bashar al-Assad în direcţia centrului comercial Alep, controlat parţial de rebeli. Marea Britanie are două baze militare suverane în Cipru, una la Dhekelia şi alta la Akrotiri.

SPIONI GERMANI PENTRU REBELI Spioni germani sunt staţionaţi în largul coastelor siriene şi transmit informaţii în scopul de a-i ajuta pe rebelii sirieni în lupta lor împotriva preşedintelui Bashar al-Assad, a anunţat, ieri, un săptămânal german. Agenţii serviciului federal de informaţii (BND) operează din vapoare aflate în largul coastei siriene, graţie unei tehnologii care permite observarea mişcării trupelor până la 600 de kilometri în interiorul ţării, a precizat săptămânalul ”Bild am Sonntag”. Ei transmit informaţiile ofiţerilor americani şi britanici, care le furnizează apoi rebelilor. Potrivit unui oficial american sub acoperirea anonimatului, ”niciun serviciu de informaţii occidental nu are surse aşa de bune în Siria ca BND german”. Agenţii germani sunt activi în conflictul sirian şi de la baza NATO din oraşul turc Adana, potrivit ”Bild”. BND nu a comentat aceste informaţii. Berlinul insistă asupra faptului că o intervenţie militară nu este soluţia de rezolvare a conflictului sirian, dar ministrul Apărării, Thomas de Maiziere, a declarat recent că Germania ar trebui să furnizeze un altfel de ajutor, umanitar şi logistic.

UCIGAŞI DE AMBELE PĂRŢI Şeful misiunii de observatori a ONU la Damasc, generalul Babacar Gaye, a acuzat, sâmbătă, atât armata siriană, cât şi combatanţii rebeli că nu asigură protecţia civililor în Siria, unde luptele şi bombardamentele provoacă zeci de morţi zilnic. El s-a exprimat la două zile după decizia aşteptată a Consiliului de Securitate de a nu prelungi misiunea observatorilor trimisă în aprilie şi al cărei mandat s-a încheiat ieri la miezul-nopţii. Peste 23.000 de persoane au murit în cele 17 luni de conflict în Siria, unde o mişcare de opoziţie paşnică s-a transformat treptat în insurecţie armată.